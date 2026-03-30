Tái thông huyết khối tĩnh mạch chân người đàn ông

Hà NộiÔng Nguyên, 67 tuổi, huyết khối tĩnh mạch sâu 7 năm qua khiến chân sưng loét, nay được bác sĩ can thiệp tái thông.

BS.CKII Nguyễn Thu Trang, Phó khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, ghi nhận hệ tĩnh mạch chân trái của người bệnh tổn thương nghiêm trọng. Tĩnh mạch sâu vùng đùi và khoeo bị tắc, hẹp, dòng máu lưu thông kém. Tĩnh mạch chậu trái tắc hoàn toàn, buộc máu phải đi vòng qua các đường tĩnh mạch bàng hệ hình thành từ lâu. Sự cản trở dòng máu kéo dài làm áp lực dồn xuống cẳng chân và cổ chân, dẫn đến ứ trệ, viêm mạn tính, gây sưng nề, loét tĩnh mạch tái diễn.

Huyết khối tĩnh mạch sâu mạn tính tái phát nhiều năm làm tổn thương cấu trúc tĩnh mạch, tiến triển thành hội chứng hậu huyết khối. Trên thang điểm Villalta (công cụ đánh giá mức độ nặng của hội chứng hậu huyết khối), từ 15 điểm được xếp vào nhóm nặng, trong khi chỉ số của ông Nguyên lên tới 38 điểm.

Biện pháp điều trị hiệu quả nhất là can thiệp tái thông hệ tĩnh mạch bị tắc nhằm khôi phục dòng máu trở về tim và giảm áp lực ứ đọng kéo dài ở chân trái, theo bác sĩ Trang.

Êkíp can thiệp nội mạch tái thông hệ tĩnh mạch đùi - chậu cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Quá trình can thiệp gặp nhiều khó khăn do hệ tĩnh mạch đã bị tổn thương và xơ hóa nặng nhiều năm. Người bệnh mắc nhiều bệnh lý nền như rung nhĩ, đái tháo đường type 2, béo phì và rối loạn mỡ máu.

Êkíp can thiệp nội mạch tái thông hệ tĩnh mạch đùi - chậu bằng kỹ thuật nong bóng làm rộng lòng tĩnh mạch kết hợp đặt stent tĩnh mạch chuyên dụng. Quá trình được kiểm soát chặt chẽ bằng siêu âm trong lòng mạch (IVUS) giúp bác sĩ đánh giá chính xác mức độ hẹp, kích thước lòng mạch, bảo đảm stent áp sát thành mạch.

Sau can thiệp, tình trạng sưng nề, nặng chân cải thiện rõ. Sau khi xuất viện, ông Nguyên cần dùng thuốc kháng tiểu cầu trong giai đoạn đầu và tiếp tục sử dụng thuốc chống đông, mang tất áp lực và tái khám định kỳ. Ông cũng nên duy trì lối sống lành mạnh, kiểm soát cân nặng, tránh ngồi hoặc đứng lâu, bất động dài ngày. Duy trì vận động nhẹ nhàng thường xuyên như đi bộ, thực hiện các bài tập tăng cường tuần hoàn chi dưới theo hướng dẫn của bác sĩ.

Người mắc hội chứng hậu huyết khối mức độ nhẹ có thể kiểm soát triệu chứng, ngăn ngừa huyết khối tái phát bằng điều trị nội khoa như thuốc, kết hợp mang tất áp lực đúng cách. Song khi bệnh tiến triển nặng, can thiệp tái thông hệ tĩnh mạch đúng thời điểm là giải pháp hiệu quả nhằm cải thiện triệu chứng.

Bác sĩ Trang khuyến cáo người từng bị huyết khối, có các dấu hiệu như chân sưng đau kéo dài, da sạm màu hoặc loét tĩnh mạch, cần đi khám sớm.

Ly Nguyễn