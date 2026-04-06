Tái thông ba nhánh mạch vành bằng stent thế hệ mới

TP HCMÔng Hải, 67 tuổi, đau ngực âm ỉ do ba nhánh mạch vành xơ cứng và hẹp nặng, được bác sĩ đặt stent thế hệ mới giúp giảm rủi ro khi can thiệp.

Ông Hải phát hiện mắc bệnh mạch vành ba tháng trước, được bác sĩ chỉ định đặt stent để mở rộng lòng mạch, ngăn ngừa nguy cơ nhồi máu cơ tim. Vì chưa có triệu chứng rõ ràng, ông chỉ điều trị nội khoa bằng thuốc, song gần đây xuất hiện cơn đau thắt ngực trái từng cơn, dần cường độ mạnh và tần suất dày hơn.

GS.TS.BS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bệnh nhân có nguy cơ nhồi máu cơ tim bất cứ lúc nào do ba nhánh mạch máu chính nuôi tim gồm động mạch liên thất trước và động mạch mũ hẹp 85-90%, mạch vành phải hẹp hơn 90%.

Êkíp nhận định khó can thiệp cả ba nhánh trong cùng một lần vì lượng cản quang đưa vào cơ thể bệnh nhân nhiều, có thể ảnh hưởng tới chức năng thận. Bác sĩ đặt hai stent mở rộng động mạch liên thất trước và động mạch mũ trước. Hai tuần sau, êkíp tái thông nhánh mạch vành phải cho ông. Mạch máu này bị vôi hóa nặng, xơ cứng khiến quá trình nong bóng, đặt stent rất khó khăn.

Ông Hải được đặt stent thế hệ mới Xience Skypoint để có khung stent phù hợp với cấu trúc giải phẫu mạch máu vôi hóa, giảm viêm, tăng khả năng giãn nở stent lớn hơn. Giáo sư Nhân cho biết khác với lớp phủ polymer của các loại stent thế hệ trước, lớp phủ fluoropolymer của Xience Skypoint tương tác với protein trong máu góp phần giảm nguy cơ hình thành huyết khối, giảm nguy cơ tái hẹp về sau.

Êkíp đặt stent thế hệ mới cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khi thực hiện thủ thuật, bóng không thể len qua đoạn mạch vôi hóa nặng. Êkíp dùng kỹ thuật IVL (Intravascular Lithotripsy) phá mảng vôi hóa ở thành động mạch bằng sóng xung kích để làm mềm thành mạch. Nhờ đó, bệnh nhân tắc nghẽn mạch vành do vôi hóa nặng có thể điều trị bằng phương pháp đặt stent xâm lấn tối thiểu, không cần mổ bắc cầu.

Quá trình can thiệp diễn ra thuận lợi, nhờ xung sóng siêu âm mạnh mẽ, các mảng canxi nằm sâu dưới nội mạc dần nứt vỡ. Tiếp theo, êkíp đưa stent đặt đúng vị trí, khơi thông dòng máu nuôi tim ngay. Sau thủ thuật, stent nở trọn, áp sát thành mạch, máu nuôi tim dồi dào trở lại, ông Hải xuất viện sau 3 ngày.

Giáo sư Nhân (ngoài cùng bên phải) hướng dẫn bệnh nhân chế độ sinh hoạt hợp lý sau khi can thiệp đặt stent. Ảnh: Trung Vũ

ThS.BS Lê Xuân Hoàng, Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho hay bệnh ba nhánh mạch vành là một trong những bệnh lý tim mạch nghiêm trọng. Khi các mạch máu này bị hẹp hoặc tắc nghẽn, tim không nhận đủ lượng oxy cần thiết, có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp, suy tim...

Trước đây, trường hợp ba nhánh mạch vành hẹp nghẽn nặng phần lớn được điều trị bằng phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Hiện với sự phát triển của kỹ thuật can thiệp tim mạch hiện đại và stent, bóng phủ thuốc thế hệ mới, nhiều trường hợp hẹp nặng vẫn có thể được đặt stent ít xâm lấn, giảm nguy cơ biến chứng.

Khi có triệu chứng đau thắt ngực, khó thở, mệt mỏi kéo dài, đánh trống ngực, rối loạn nhịp tim, chóng mặt..., người bệnh nên đi khám chuyên khoa tim mạch tìm nguyên nhân. Người có các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá, thừa cân - béo phì hoặc tiền sử gia đình bị nhồi máu cơ tim cần tầm soát định kỳ để phát hiện bệnh sớm.

Thu Hà