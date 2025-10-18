Tái tạo vành tai bằng da tự thân người phụ nữ

TP HCMBà An, 67 tuổi, có khối u lớn dần ở vành tai, được phẫu thuật cắt u và tái tạo vành tai bằng vạt da tự thân.

Ban đầu khối u của bà An chỉ là một chấm đen nhỏ, sậm màu ở vành tai, sau một năm lớn như nốt ruồi, bác sĩ kê thuốc uống nhưng không khỏi. Gần đây, nốt chấm lớn khoảng 1,5 cm, bà đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. GS.TS.BS Trần Phan Chung Thủy, Giám đốc Trung tâm Tai Mũi Họng, chỉ định phẫu thuật cho bà An vì khối u vành tai kém đáp ứng điều trị nội khoa và tăng nhanh kích thước.

Êkíp cắt u gửi giải phẫu bệnh, sau đó lấy da xung quanh tái tạo vành tai để loại bỏ hoàn toàn mô bệnh, phòng trường hợp tế bào bất thường còn sót lại gây tái phát. Khối u nằm sát sụn nên bác sĩ cắt sâu tới lớp sụn vành tai, kiểm soát từng lớp mô để giữ lại cấu trúc tai nguyên vẹn nhất có thể.

Giáo sư Chung Thủy (trái) đang cắt khối u, tái tạo vành tai cho bà An. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khi khối u được loại bỏ hoàn toàn, giáo sư Chung Thủy lấy da sau tai (vùng có màu sắc và độ mỏng tương đồng) mài mỏng, tạo thành mảnh ghép vừa khít với vị trí khuyết, ghép cố định lên da vành tai.

"Vành tai bị khuyết gần 2 cm nếu không tái tạo sẽ để lại sẹo xấu, mất thẩm mỹ", giáo sư Chung Thủy nói, thêm rằng kết quả phục hồi tốt, trả lại hình dáng tai tự nhiên cho người bệnh.

Kết quả giải phẫu bệnh là u lành tính. Bà An xuất viện sau một ngày. Tái khám sau 14 ngày, vùng vành tai được tái tạo lành thương tốt, không biến dạng, không sưng nề, liền sẹo tốt. Hình dáng tai phục hồi gần như ban đầu, đảm bảo yếu tố thẩm mỹ và chức năng.

Những khối u, thay đổi trên vành tai đa phần lành tính nhưng không loại trừ khả năng u ác. Khối u ác thường cứng, sần sùi, dính vào sụn và dễ chảy máu. Nếu xuất hiện u vành tai, dù không đau, người bệnh nên đi khám sớm để chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Uyên Trinh

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi