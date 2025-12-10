Tái tạo buồng tử cung giúp người phụ nữ mang thai

Hà NộiChị Thủy vô sinh thứ phát 10 năm do dính buồng tử cung, bác sĩ phẫu thuật tái tạo giúp thụ tinh trong ống nghiệm thành công mang thai.

Vợ chồng chị Thủy có con đầu lòng năm 2015 đến nay không mang thai lại. Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVF Tâm Anh), bác sĩ phát hiện chị Thủy bị giảm dự trữ buồng trứng kèm buồng tử cung có dải dính ở thành trái, sát lỗ trong của vòi trứng trái.

ThS.BS Lê Quang Đô cho biết dính buồng tử cung là hiện tượng lớp đáy nội mạc tử cung bị tổn thương, khiến thành tử cung phía trước và phía sau dính lại với nhau. Tình trạng thường xảy ra ở phụ nữ sau can thiệp hút thai, nạo hút nhau bị sót sau sảy thai hoặc sau sinh, phẫu thuật trong buồng tử cung trước đó. Một số trường hợp nữ giới mắc lao sinh dục hoặc nhiễm trùng phụ khoa không điều trị triệt để cũng có thể gặp tình trạng này. Các mô sẹo dính khiến khoang tử cung nhỏ hơn bình thường, niêm mạc vùng dính thường mỏng, xơ hóa, ít mạch máu, ảnh hưởng quá trình làm tổ của phôi, gây vô sinh. Trường hợp có thai, phôi thai có thể làm tổ ở vị trí bất thường hoặc tăng nguy cơ hỏng thai.

Tại IVF Tâm Anh, khoảng 35% trường hợp vô sinh liên quan đến nguyên nhân này. Để giúp người bệnh có thai, bác sĩ thường chỉ định phẫu thuật loại bỏ mô sẹo dính, phục hồi khoang tử cung. Sau điều trị, một số trường hợp vẫn có thể tái dính và thai kỳ tiếp theo tiềm ẩn nguy cơ sảy thai, sinh non, chảy máu muộn hoặc nhau bám bất thường. Vì vậy, bệnh nhân sau tách dính cần được theo dõi sát và tư vấn đầy đủ về khả năng sinh sản cũng như nguy cơ thai kỳ.

Chị Thủy được bác sĩ mổ nội soi tách dính kết hợp thụ tinh ống nghiệm (IVF) để có con. Sau quá trình kích trứng và chọn lọc tinh trùng khỏe mạnh tiêm vào bào tương não, họ nuôi cấy được 2 phôi ngày 5 chất lượng tốt, đem trữ đông.

Trước chuyển phôi, bác sĩ mổ nội soi nong tách dính cho chị Thủy, tái tạo lại buồng tử cung bằng dao điện lưỡng cực. Phương pháp này ít xâm lấn, không cần cắt xẻ tử cung hay mổ hở vùng bụng, không đau sau mổ, người bệnh hồi phục nhanh. Với camera siêu nhỏ gắn ở đầu dụng cụ, hình ảnh bên trong buồng tử cung được phóng đại rõ nét trên màn hình, bác sĩ thuận lợi tiếp cận buồng tử cung và thực hiện tách dính, hạn chế tối đa tổn thương niêm mạc lành. Sau khi loại bỏ hoàn toàn vùng dính, bác sĩ bơm gel tạo lớp phủ niêm mạc tử cung, chống tái dính sau mổ.

Tái khám sau một tháng phẫu thuật, thể tích buồng tử cung của chị Thủy phục hồi về trạng thái bình thường, không có hiện tượng ứ dịch. Chị được sử dụng thuốc nội tiết giúp nội mạc tử cung phát triển dày hơn, tạo điều kiện cho phôi thai bám dính, làm tổ thuận lợi. Bác sĩ chuyển một phôi vào buồng tử cung, chị Thủy đậu song thai, song đến tuần thứ 8 một thai ngừng phát triển. Thai còn lại được theo dõi đặc biệt cho đến khi chị hạ sinh thành công con gái nặng 3 kg.

Con gái chị Thủy lúc mới chào đời. Ảnh: Trang Lê

Bác sĩ Đô khuyến cáo dính buồng tử cung tiến triển từ từ, không có triệu chứng rõ giai đoạn đầu nên khó nhận biết. Hầu hết trường hợp phát hiện bệnh khi biểu hiện triệu chứng kinh nguyệt không đều, đau bụng dưới, khó có thai hoặc các biến chứng như sảy thai, lưu thai, chuyển dạ sớm...

Do đó, các đôi nên khám sức khỏe tiền hôn nhân hoặc đi khám nếu sau 6 tháng đến một năm không có thai để phát hiện sớm các bất thường ở tử cung, giúp điều trị hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí. Chị em cần giữ vệ sinh vùng kín sạch sẽ, quan hệ tình dục an toàn để tránh tình trạng viêm nhiễm và bệnh lý phụ khoa. Trường hợp mang thai ngoài ý muốn, mong muốn phá thai hoặc bất kỳ thủ thuật nào ở tử cung, cần lựa chọn cơ sở y tế uy tín để được áp dụng phương pháp phù hợp, an toàn, tránh biến chứng.

Trịnh Mai

*Tên người bệnh đã được thay đổi