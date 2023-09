Tại sao viêm xoang gây đau tai?

Chất lỏng tích tụ trong xoang có thể di chuyển đến tai thông qua ống eustachian dẫn đến tắc nghẽn gây đau, tạo áp lực lên tai.

Viêm xoang xảy ra do virus, vi khuẩn hoặc nấm. Bệnh gây viêm nhiễm, làm sưng xoang, viêm dẫn đến các triệu chứng như tăng chất nhầy, nghẹt mũi, chảy nước mũi sau, đau răng, giảm khứu giác... Viêm xoang cũng khiến tai đau, tạo áp lực lên ống tai. Một số trường hợp, đau tai do viêm xoang phát triển thành nhiễm trùng tai, viêm tai giữa hoặc viêm tai ngoài, nhưng ít gặp.

Viêm xoang xảy ra khi chất nhầy và chất lỏng tích tụ trong xoang, các túi chứa đầy không khí. Chất lỏng bị mắc kẹt trong xoang di chuyển đến tai thông qua ống eustachian (một lỗ mở nối tai giữa với cổ họng).

Ống này có nhiều vai trò, bao gồm cho không khí đi từ tai đến xoang, cân bằng áp lực trong tai, hút chất lỏng dư thừa ra khỏi tai... Do kết nối với các xoang nên ống eustachian dễ bị tắc khi xảy ra nhiễm trùng xoang, dẫn đến áp lực, đau tai. Viêm xoang cũng khiến ống tai bị tắc hoặc suy giảm chức năng. Người bệnh thường cảm thấy đầy tai, có tiếng lốp bốp, âm thanh bị bóp méo.

Xoang và tai gần nhau nên nhiễm trùng ở một trong hai bộ phận dễ lây sang nơi còn lại. Mầm bệnh, dù là vi khuẩn hay virus, đều có thể đi qua ống eustachian tới tai hoặc xoang, gây nhiễm trùng.

Viêm xoang có thể gây ra triệu chứng đau tai. Ảnh: Freepik

Triệu chứng đau tai do viêm xoang và đau tai do nhiễm trùng tai khác nhau, dễ phân biệt. Nếu đau tai do viêm xoang, các triệu chứng đi kèm gồm chảy nước mũi, nghẹt mũi, đau đầu, ho, thở hôi. Đau tai do nhiễm trùng tai có triệu chứng khác như mất thính lực, tai chảy dịch, đau họng, ngứa trong tai, sốt (phổ biến ở trẻ nhỏ), đỏ và sưng tai.

Đa số trường hợp mắc viêm xoang điều trị tại nhà. Cách giúp giảm đau tai, kiểm soát các triệu chứng khác do viêm xoang như đắp một miếng gạc ấm lên mũi, trán hoặc tai để giảm đau, áp lực, đắp một miếng vải lạnh lên tai. Sử dụng thuốc thông mũi không kê đơn để loại bỏ chất lỏng tích tụ, xông hơi từ bát nước nóng, tắm vòi hoa sen, sử dụng máy tạo độ ẩm để làm lỏng chất nhầy.

Điều trị đau tai do viêm xoang phụ thuộc vào nguyên nhân. Viêm xoang do vi khuẩn thường được điều trị bằng kháng sinh để loại bỏ mầm bệnh, loại bỏ nhiễm trùng.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, trường hợp viêm xoang gây đau tai dữ dội, lan ra mặt, tăng nặng, không cải thiện sau 10 ngày, sốt 3-4 ngày, đau tai tái phát do viêm xoang thường xuyên... Người bệnh nên đi khám để có hướng điều trị phù hợp, tránh biến chứng.

Anh Chi (Theo Very Well Health)