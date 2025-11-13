Tái phát ung thư xoang lê sau 10 năm

Hà NộiÔng Vinh, 67 tuổi, tái phát ung thư vùng xoang lê sau gần 10 năm phẫu thuật, kèm tổn thương tiền ung thư tại thực quản.

Ông Vinh đã mổ kết hợp xạ trị hậu phẫu ung thư xoang lê (vùng hạ họng, nằm sát nắp thanh quản) 9 năm trước. Gần đây, ông khó nuốt, có cảm giác vướng họng, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám. PGS.TS.BS Lê Minh Kỳ, Cố vấn chuyên môn khoa Tai Mũi Họng, cho biết bệnh nhân có u sủi thành ngoài xoang lê, sinh thiết xác định ung thư, nội soi thực quản ghi nhận tình trạng loạn sản biểu mô vảy độ cao, còn gọi là giai đoạn tiền ung thư.

PGS Kỳ cho rằng sau điều trị ung thư lần đầu, ông Vinh vẫn hút thuốc thường xuyên và uống rượu bia làm tăng nguy cơ tái phát bệnh. Xoang lê nằm ở vị trí phức tạp của vùng hạ họng khiến phát hiện ở giai đoạn muộn, điều trị khó khăn. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật loại bỏ khối u xoang lê, ngăn tiến triển và di căn xa.

Xoang lê nằm sâu trong hạ họng, do đó bác sĩ nội soi loại bỏ u kích thước 2,3x2,8 cm, tránh tổn thương các dây thần kinh gây khàn tiếng, liệt dây thanh hoặc rối loạn nuốt. PGS Kỳ cắt diện rộng các mô xung quanh, sinh thiết tức thì để đảm bảo khối u ác tính được loại bỏ hoàn toàn. Sau phẫu thuật, người bệnh điều trị bổ trợ hóa - xạ trị.

Bác sĩ Kỳ (phải) phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hiện, sức khỏe của ông Vinh ổn định, sẹo mổ lành tốt, khả năng nói và nhai nuốt bình thường.

Theo Globocan 2022, ung thư vùng hạ họng với chiếm khoảng 0,43% tổng số ca ung thư mới trên thế giới, gồm nhiều loại, trong đó có ung thư xoang lê. PGS Kỳ cho hay người bệnh thường phát hiện ung thư xoang lê ở giai đoạn muộn do vị trí giải phẫu của khu vực xoang lê khó quan sát, triệu chứng ban đầu như nuốt nghẹn, đau họng dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh lý lành tính khác.

Mỗi người nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm ung thư vùng đầu cổ nói chung. Người có yếu tố nguy cơ cao như hút thuốc, uống rượu hoặc mắc bệnh tai mũi họng tái phát thường xuyên nên khám, tầm soát sớm hơn. Người bị nuốt nghẹn, đau rát họng, khó nói không chủ quan, nên đi khám sớm để xác định nguyên nhân.

Khuê Lâm