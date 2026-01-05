Tái hẹp mạch vành sau 11 năm đặt stent

TP HCMBà Tâm, 76 tuổi, đau ngực sau xương ức 7-8 phút rồi tự hết, chụp CT mạch vành ghi nhận hẹp trong stent.

GS.TS.BS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết tái hẹp stent là biến chứng sau đặt stent mạch vành, xảy ra khi lòng mạch bị thu hẹp trở lại sau một thời gian được mở rộng bằng stent. Như bà Tâm bị hẹp trong stent 45-50% ở động mạch liên thất trước, 40-50% nhánh còn lại. Đây là nguyên nhân khiến cơ tim thiếu máu nuôi, gây ra cơn đau ngực âm ỉ cho người bệnh với tần suất tăng dần.

Chụp CT mạch vành cho thấy mức độ hẹp không nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo GS Nhân, đây chỉ là hình ảnh X-quang hai chiều của lòng mạch, không phản ánh được cấu trúc thành mạch và không xác định chính xác mức độ tái hẹp. Do đó, người bệnh được chụp cắt lớp kết quang nội mạch (OCT) dùng ánh sáng hồng ngoại để tái tạo hình ảnh chi tiết bên trong lòng động mạch vành với độ phân giải cao (10-20 micron). Nhờ đó, bác sĩ có thể quan sát rõ độ dày, thành phần, cấu trúc mảng xơ vữa, mức độ tái hẹp trong stent, giúp lựa chọn stent phù hợp.

Bác sĩ đặt stent tái thông mạch vành cho bệnh nhân. Ảnh: Hạ Vũ

Kết quả OCT của bà Tâm cho thấy mức độ tổn thương nặng hơn nhiều so với hình ảnh CT. Nhánh liên thất trước tái hẹp 70-90% trong và sau stent, động mạch mũ tái hẹp 95-99% trong stent, động mạch vành phải tái hẹp 50%.

Hệ mạch máu tim của người bệnh hẹp nặng nhiều vị trí, kèm xơ vữa, vôi hóa, nguy cơ không tái thông hoàn toàn sau can thiệp khá cao. Động mạch liên thất trước (mạch máu chính nuôi tim) nằm ngay sát cuống tim nên đưa stent vào tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu thao tác luồn dây dẫn không chính xác có thể làm tổn thương tim, gây nguy hiểm. Êkíp quyết định nong mạch đặt stent dưới sự hỗ trợ của kỹ thuật OCT.

Sau 30 phút, bác sĩ đặt được hai stent kích thước 2.5x38 mm và 2.75x38 mm giúp bao phủ toàn bộ vùng tổn thương phía trong và sau hai stent cũ. Bác sĩ cũng kiểm tra các mép stent để loại trừ biến chứng như bóc tách có thể gây huyết khối cấp trong stent. Khi dòng chảy mạch vành được tái lập, cơn đau ngực của bà Tâm giảm rõ, bà xuất viện sau hai ngày trong tình trạng ổn định.

Theo bác sĩ Dương, tái hẹp stent là một trong những thách thức lớn sau can thiệp, chiếm khoảng 5-15% tổng số ca. Tái hẹp trong vòng 12 tháng sau đặt stent thường do chọn stent không đúng kích thước hoặc kỹ thuật đặt stent chưa tốt, stent không nở hết hoặc không áp sát thành mạch. Sau một năm, nếu bệnh nhân bị hẹp trở lại thì nguyên nhân lớn nhất là xơ vữa động mạch. Để giảm nguy cơ tái hẹp, người bệnh cần tuân thủ nghiêm ngặt điều trị thuốc, kiểm soát các yếu tố nguy cơ bằng lối sống lành mạnh như bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, vận động đều đặn, ăn uống tốt, điều trị ổn định các bệnh nền.

Thu Hà

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi