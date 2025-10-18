Tái hẹp động mạch vành tại vị trí đặt stent cũ

Hà NộiÔng Thục, 85 tuổi, tự ý ngừng uống thuốc dẫn đến nhồi máu cơ tim, tái hẹp động mạch vành ở vị trí đặt stent cũ.

Ông Thục suy thận mạn tính, rối loạn mỡ máu, bệnh mạch vành, đã đặt một stent tự tiêu 10 năm trước. Năm đầu tiên sau khi đặt stent, ông Thục tuân thủ uống thuốc và tái khám đều đặn. Sau đó, sức khỏe ổn định, ông ngừng tái khám định kỳ và không dùng thuốc theo chỉ định.

Gần đây, ông Thục đau tức ngực lan lên cổ, vã mồ hôi nhiều, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. ThS.BS Nguyễn Tuấn Long, khoa Tim mạch, cho biết đây là cơn đau ngực điển hình của nhồi máu cơ tim cấp, nguyên nhân do tắc nghẽn nhánh động mạch vành tại vị trí từng đặt stent trước đây. Mảng xơ vữa và cục máu đông hình thành gây bít tắc, chặn dòng máu nuôi tim. Hậu quả là một phần cơ tim thiếu oxy đột ngột, dẫn đến cơn nhồi máu cơ tim.

Sau 30 phút nhập viện, ông Thục được bác sĩ can thiệp tái thông động mạch vành giúp giảm nguy cơ suy tim và các biến chứng về sau.

Êkíp can thiệp đặt stent tái thông mạch vành. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Êkíp gặp nhiều khó khăn khi can thiệp cho ông cụ do tổn thương mới xuất hiện ngay trên nền tổn thương cũ - đoạn mạch vành từng đặt stent, khiến mức độ hẹp nặng. Nhờ sự hỗ trợ của các kỹ thuật hình ảnh tiên tiến như IVUS (siêu âm trong lòng mạch), êkíp đã xử lý thành công. Sau hơn một giờ, stent mới được đặt và mở thông hoàn toàn vị trí tắc nghẽn, khôi phục dòng máu nuôi tim. Sau can thiệp, ông Thục tỉnh táo, hết đau ngực, có thể đi lại nhẹ nhàng, được xuất viện.

Theo bác sĩ Long, sau khi đặt stent, nhiều bệnh nhân nhận thấy sức khỏe cải thiện và sinh hoạt gần như bình thường nên không tái khám định kỳ và tự ý dừng thuốc điều trị. Xơ vữa động mạch là một bệnh lý hệ thống, ảnh hưởng đến toàn bộ hệ mạch máu. Đặt stent chỉ là giải pháp cơ học tại chỗ giúp nong rộng và giữ thông đoạn mạch vành đang bị hẹp nặng. Trong khi đó, mảng xơ vữa vẫn có thể âm thầm tiến triển ở chính vị trí cũ hoặc ở các đoạn mạch vành khác. Do đó, sau khi đặt stent, người bệnh phải duy trì dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Bác sĩ Long dặn dò người bệnh trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Long cho hay đặt stent không phải chữa khỏi hoàn toàn bệnh mạch vành, mà chỉ là một phần trong quá trình điều trị lâu dài. Sau đặt stent, người bệnh cần được theo dõi định kỳ để phát hiện sớm bất kỳ dấu hiệu bất thường, duy trì thuốc đều đặn để ngăn hình thành cục máu đông trong stent, giảm tiến triển của xơ vữa. Ăn uống lành mạnh, vận động phù hợp, giữ cân nặng ổn định và hạn chế rượu bia, thuốc lá... giúp bảo vệ thành mạch, hạn chế tối đa nguy cơ biến cố tim mạch mới.

Ly Nguyễn