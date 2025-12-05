Tách dính buồng tử cung giúp người phụ nữ có con

TP HCMChị Liên, 30 tuổi, bị lạc nội mạc tử cung và dính buồng tử cung, thụ tinh trong ống nghiệm nhiều lần thất bại, được bác sĩ phẫu thuật giúp có con.

Chị Liên trẻ tuổi, dự trữ buồng trứng chưa suy giảm nhưng mắc bệnh lý lạc nội mạc tử cung dẫn đến khó thụ thai tự nhiên. Năm ngoái, chị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại một bệnh viện nhưng chuyển phôi một lần không thành công, một lần thai lưu phải hút thai ra ngoài. Sau can thiệp này, chị bị dính buồng tử cung, phải phẫu thuật điều trị.

Vợ chồng người bệnh đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM), BS.CKI Nguyễn Thị Thạch Thảo siêu âm ghi nhận lòng tử cung của chị Liên còn tình trạng dính. Nguyên nhân có thể do kỹ thuật hút thai khiến niêm mạc tử cung bị tổn thương, mất khả năng tái tạo, dẫn đến hai thành tử cung bị dính vào nhau và tạo thành các sẹo dính. Ở lần phẫu thuật trước đó, sẹo dính buồng tử cung chưa được bóc tách hoàn toàn.

Bác sĩ Thảo thực hiện phẫu thuật nội soi buồng tử cung tách dính lần thứ hai cho chị Liên. Tái khám sau một tháng, lòng tử cung hồi phục tốt. Bác sĩ xây dựng phác đồ dùng thuốc kích thích buồng trứng với liều lượng phù hợp cho người bệnh, chọc hút thu được 16 noãn trưởng thành. Người chồng được thu mẫu tinh trùng.

Chuyên viên phôi học lựa chọn tinh trùng đủ điều kiện tiêm vào bào tương noãn, nuôi cấy trong hệ thống tủ time-lapse tối ưu mọi điều kiện giúp thu được 11 phôi ngày 5. Phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) chấm điểm toàn bộ phôi chất lượng tốt.

Chị Liên được điều trị ức chế lạc nội mạc tử cung trong một tháng, sau đó chuyển một phôi loại tốt vào tử cung. Chị đậu thai, số phôi còn lại được trữ đông. Thai phụ có nguy cơ sinh non do cổ tử cung ngắn, được các bác sĩ Trung tâm Sản Phụ khoa kịp thời khâu vòng cổ tử cung giữ thai. Hiện thai kỳ của chị ở tuần thứ 27, phát triển khỏe mạnh.

Chuyên viên phôi học quan sát quá trình phát triển của phôi qua hệ thống tủ nuôi cấy time-lapse. Ảnh: Thanh Luận

Theo bác sĩ Thạch Thảo, phụ nữ có thể vô sinh hiếm muộn do nhiều nguyên nhân. Trường hợp có nhiều bệnh lý như chị Liên cần phối hợp đa chuyên khoa để điều trị dứt điểm trước khi chuyển phôi vào tử cung và theo dõi thai kỳ chặt chẽ.

Với phụ nữ hiếm muộn có tình trạng cổ tử cung ngắn, sau khi đậu thai nên nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh, kiêng quan hệ tình dục, áp dụng chế độ dinh dưỡng đủ chất, uống đủ nước, tránh căng thẳng mệt mỏi và tuân thủ chỉ định của bác sĩ. Khi có các dấu hiệu như đau bụng dưới, ra máu âm đạo, dịch âm đạo bất thường, thai giảm hoặc ngừng cử động nên đến bệnh viện để được khám và can thiệp sớm.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi