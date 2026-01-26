Tách đáy sẹo kết hợp laser chữa tổn thương do mụn

TP HCMHùng, 20 tuổi, bị sẹo mụn vùng mũi nhiều năm, nay được bác sĩ tách đáy sẹo kết hợp laser, chấm axit trichloroacetic giảm rõ rệt.

ThS.BS.CKI Trần Nguyễn Anh Thư, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ghi nhận vùng mũi của Hùng tồn tại hai dạng tổn thương gồm sẹo gồ ghề do tăng sinh tuyến bã và sẹo lõm sau mụn. Nguyên nhân là do anh thường dán miếng lột mụn và tự nặn, theo thời gian bề mặt da mũi ngày càng dày, gồ cao không đều xen kẽ nhiều vùng lõm sâu.

Theo bác sĩ Thư, trường hợp này thường khó cải thiện nếu chỉ áp dụng một phương pháp điều trị đơn lẻ. Mỗi loại sẹo cần phác đồ cá thể hóa kết hợp laser và thủ thuật chuyên sâu để vừa cải thiện bề mặt da vừa hạn chế nguy cơ tái phát, hiệu quả thẩm mỹ lâu dài.

Với các sẹo gồ ghề do tăng sinh tuyến bã, bác sĩ chỉ định phối hợp laser 6D và laser CO2 nhằm làm phẳng bề mặt da, giảm mô tăng sinh, tăng độ đồng đều của vùng mũi. Riêng laser 6D sử dụng hai bước sóng Er:YAG và Nd:YAG tác động mài mòn bề mặt và truyền năng lượng xuống sâu để kích thích tái tạo, sắp xếp lại collagen, từ đó tăng độ phẳng, độ mềm và màu sắc vùng da điều trị.

Bác sĩ sử dụng laser 6D điều trị sẹo mũi cho anh Hùng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Với vùng sẹo lõm, Hùng được tách đáy sẹo nhằm giải phóng các dải xơ dính bên dưới kết hợp chấm axit trichloroacetic (TCA) lên tổn thương da, loại bỏ có kiểm soát, hạn chế ảnh hưởng vùng da xung quanh, thường dùng để điều trị các sẹo đáy nhọn. Trong quá trình điều trị, người bệnh được sử dụng thuốc hỗ trợ lành thương để giảm viêm, rút ngắn thời gian hồi phục và tối ưu hiệu quả thẩm mỹ. Sau 6 buổi điều trị, các sẹo quanh mũi phẳng hơn, mờ dần.

Các vết sẹo mụn quanh mũi của anh Hùng không còn xơ cứng, giảm đỏ sau 6 lần điều trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Thư cho hay sẹo mụn vùng mũi thường hình thành do vùng da có mật độ tuyến bã nhờn cao, tổn thương cấu trúc da kéo dài sau mụn viêm. Khi sẹo tồn tại dai dẳng, bề mặt da gồ ghề xen kẽ sẹo lõm, người bệnh nên đến chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để được khám và đánh giá đúng loại sẹo, điều trị phù hợp, tránh can thiệp sai khiến tổn thương nghiêm trọng hơn.

Sau điều trị laser, người bệnh cần chăm sóc da đúng cách. Giữ da sạch, tránh sờ gãi hoặc cạy vảy, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng và khói bụi, sử dụng kem chống nắng phù hợp khi ra ngoài. Trong giai đoạn đầu, nên tránh sử dụng mỹ phẩm dễ gây kích ứng, tái khám đúng hẹn để bác sĩ theo dõi khả năng đáp ứng điều trị.

Minh Hương