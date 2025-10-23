Tiêm thuốc kết hợp laser chữa sẹo mụn tuổi dậy thì

TP HCMLâm, 16 tuổi, bị sẹo lồi chi chít trên mặt và lưng do mụn trứng cá tuổi dậy thì, bác sĩ tiêm thuốc kết hợp laser giúp sẹo phẳng dần.

Lâm tăng cân nhanh, nổi mụn dày đặc trên mặt và lưng khi dậy thì, để lại sẹo lồi ngày càng nhiều, cứng. Lâm đã đến spa chích sẹo nhưng không hiệu quả, nhanh chóng tái phát.

ThS.BS.CKI Trần Nguyễn Anh Thư, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết sẹo lồi trên mặt và lưng của Lâm hình thành do mụn viêm kéo dài, cộng thêm cơ địa dễ tạo sẹo. Nhiều sẹo cũ ở giai đoạn xơ cứng, bề mặt gồ cao, màu đỏ nâu, gây mất thẩm mỹ và có nguy cơ tăng sinh nếu không được kiểm soát. Đây là dạng sẹo khó điều trị, thường tái phát, đòi hỏi phác đồ kết hợp nhiều phương pháp để vừa làm mềm sẹo, vừa kiểm soát viêm và hạn chế tăng sinh mô sợi.

Bác sĩ Thư giải thích thay đổi nội tiết tố ở tuổi dậy thì khiến tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, dễ làm mụn viêm bùng phát. Nếu không điều trị kịp thời hoặc chăm sóc da đúng cách có thể để lại sẹo lồi. Các bé trai ít chú trọng chăm sóc da nên sẹo thường nặng hơn nữ.

Bác sĩ tiêm hoạt chất triamcinolone để làm mềm mô sẹo cho Lâm. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trường hợp của Lâm, bác sĩ chỉ định tiêm triamcinolone (một loại corticoid) trực tiếp vào sẹo lồi. Phương pháp này ức chế quá trình tăng sinh sợi collagen, từ đó làm mềm mô sẹo và giảm đỏ ngứa. Tuy nhiên, tiêm thuốc đơn thuần khó đạt hiệu quả tối ưu trên những sẹo đã xơ cứng lâu năm. Bác sĩ kết hợp thêm laser fractional để phá vỡ cấu trúc mô sợi bất thường, cải thiện bề mặt da và hỗ trợ quá trình tái tạo, hạn chế nguy cơ tái phát. Thông thường, liệu trình điều trị kéo dài 5-7 buổi, mỗi buổi cách nhau khoảng 4 tuần, tùy vào mức độ đáp ứng.

Sau mỗi lần điều trị bằng laser hoặc tiêm thuốc, bác sĩ hướng dẫn Lâm dưỡng ẩm giúp da phục hồi nhanh hơn đồng thời sử dụng kem chống nắng nhằm hạn chế tăng sắc tố sau viêm. Lâm cần giữ vệ sinh da, không được tự nặn mụn, không bôi thuốc dân gian hay tự ý chích sẹo. Sau 3 buổi điều trị, vùng sẹo lồi của Lâm bắt đầu mềm hơn, bề mặt bớt gồ ghề.

Các vết sẹo của Lâm phẳng và mềm hơn sau 3 lần điều trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Thư khuyên phụ huynh nên hướng dẫn trẻ chăm sóc da đúng cách trong giai đoạn dậy thì bởi đây là thời kỳ cơ thể, đặc biệt là làn da, có nhiều thay đổi do nội tiết tố. Chăm sóc da không đúng cách khi nổi mụn có thể dẫn đến các tác động lâu dài như sẹo, mụn gây mất thẩm mỹ và giảm sự tự tin của trẻ. Khi mụn bùng phát nhiều, viêm, sưng đỏ, cha mẹ nên đưa trẻ khám tại bệnh viện để kiểm tra chuyên sâu và điều trị phù hợp.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi