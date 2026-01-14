Tắc nghẽn mạch máu nuôi tim

TP HCMBà Kim, 50 tuổi, đau từ sau lưng lan ra trước ngực một tháng không đi khám, nay bác sĩ chẩn đoán mạch máu nuôi tim tắc nghẽn.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 cho thấy nhiều nhánh động mạch vành gần như tắc hoàn toàn (90-99%). Bác sĩ can thiệp mạch vành, nong và đặt stent tại các nhánh tổn thương nặng cho người bệnh. Thủ thuật diễn ra thuận lợi, dòng chảy mạch vành được tái thông tốt, không ghi nhận biến chứng. Sau can thiệp, bà Kim không đau ngực, hồi phục nhanh, xuất viện.

BS.CKI Hồng Văn In, Trưởng đơn vị Cấp cứu, Phòng khám Đa Khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết bà Kim may mắn khi kiểm tra chuyên sâu, phát hiện bệnh. Tiền sử bà chưa từng ghi nhận bệnh liên quan tới tim mạch nên không có thói quen đi khám tầm soát tổng quát. Trước đó, người bệnh không có biểu hiện bệnh điển hình như đau thắt ngực trái dữ dội, nặng ngực, khó thở.

Chụp tầm soát lồng ngực cho người bệnh bằng hệ thống CT Somatom Force VB30. Ảnh: Phòng khám Đa Khoa Tâm Anh Quận 7

BS.CKII Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng đơn vị Nội tổng hợp, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, lưu ý điểm chung của các bệnh nguy hiểm như tim mạch, đột quỵ hay ung thư... là tiến triển âm thầm trong nhiều năm. Người bệnh vẫn sinh hoạt, làm việc bình thường. Những biểu hiện ban đầu mờ nhạt như mệt mỏi kéo dài, giảm tập trung, rối loạn giấc ngủ, tăng hoặc giảm cân không rõ nguyên nhân. Những dấu hiệu này dễ bị bỏ qua hoặc người bệnh nghĩ do áp lực công việc, tuổi tác. "Thực tế nhiều người đau mới đi khám nên chỉ được phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn", bác sĩ Tâm nói.

Khi có dấu hiệu bất thường như mệt mỏi, sức bền giảm, rối loạn giấc ngủ, thay đổi cân nặng, đau âm ỉ tái diễn, nên đi khám sớm. Phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ có thể giảm gánh nặng điều trị, hạn chế biến chứng về sau.

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi