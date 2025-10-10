Tắc hẹp ba nhánh mạch vành khiến tim giãn

TP HCMÔng Tiến, 59 tuổi, suy tim, thất trái giãn to gấp rưỡi do tắc hai nhánh mạch máu nuôi tim, nhánh còn lại hẹp nặng.

Ông Tiến vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cấp cứu, ThS.BS.CKII Huỳnh Hoàng Khang, Trưởng khoa Ngoại tim mạch - Trung tâm Tim mạch Can thiệp, chẩn đoán tắc hoàn toàn nhánh liên thất trước và động mạch mũ, hẹp trên 90% động mạch vành phải. Các nhánh mạch máu tim hẹp khít như sợi chỉ, tim chỉ nhận máu nuôi từ 10% còn lại của động mạch vành phải. Hậu quả là cơ tim suy kiệt, phân suất tống máu (EF) chỉ còn 16%. Thất trái tim giãn to, đường kính 68-70 mm (trong khi bình thường khoảng 40 mm).

Bệnh mạch vành xảy ra khi các mạch máu chính nuôi tim bị tổn thương, giảm chức năng cung cấp lưu lượng oxy và dinh dưỡng đến cơ tim. Để đảm bảo bơm đủ lượng máu cho cơ thể, tim phải làm việc nhiều hơn, lâu ngày gây giãn các buồng tim, suy giảm chức năng co bóp. Theo bác sĩ Khang, chức năng tim của ông Tiến chỉ còn hơn 16% có nguy cơ rối loạn nhịp, nguy cơ tim ngừng đập trong lúc mổ. Bác sĩ kê thuốc, điều trị tích cực cho người bệnh nhằm cải thiện EF trước khi tiến hành phẫu thuật.

Bác sĩ phẫu thuật bắc cầu để tái thông mạch vành cho bệnh nhân. Ảnh: Thanh Luận

Ba tháng sau, chỉ số EF của người bệnh tăng lên 33%, đủ điều kiện để phẫu thuật. Êkíp bắc cầu mạch vành không tuần hoàn ngoài cơ thể (off-pump CABG) cho người bệnh, giữ cho tim vẫn đập trong gần 5 giờ mổ. Bác sĩ tạo được 4 cầu nối tái thông hệ mạch vành, dự phòng bóng đối xung động mạch chủ và ECMO trong trường hợp tim đập yếu, song ca mổ diễn ra thuận lợi. Bệnh nhân được rút nội khí quản nhanh, xuất viện sau một tuần.

Theo bác sĩ Khang, phẫu thuật bắc cầu mạch vành giúp cải thiện triệu chứng, giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim mang lại cơ hội sống khỏe và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Sau ca mổ, bệnh nhân cần tuân thủ lối sống lành mạnh để giảm nguy cơ tái hẹp. Không hút thuốc lá, tập thể dục thường xuyên, tránh căng thẳng trong cuộc sống và công việc, giảm cân nếu thừa cân béo phì (khi BMI hơn 23). Ăn ít chất béo, thịt mỡ, chất bột đường, thực phẩm đóng hộp, thức ăn nhanh, hạn chế muối, giảm rượu bia. Người bệnh nên ăn cá, thịt gia cầm, trái cây, rau, củ, hạt, thực phẩm tươi sống, organic. Kiểm soát lượng đường trong máu nếu mắc bệnh đái tháo đường, điều trị ổn định huyết áp và mỡ máu. Tái khám định kỳ và uống thuốc đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi