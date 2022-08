Tác dụng phụ khi cơ thể thừa vitamin C

Việc bổ sung quá nhiều vitamin C có thể dẫn đến những tác dụng phụ như suy tiêu hóa, sỏi thận.

Vitamin C có nhiều trong trái cây, rau quả, giúp duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, góp phần chữa lành vết thương, giữ cho xương chắc khỏe, tăng cường chức năng não. Tuy nhiên, bổ sung lượng vitamin liều cao có thể gây tác dụng phụ không mong muốn, theo Healthline.

Khó tiêu hóa

Hấp thụ hơn 2.000 mg vitamin C mỗi ngày có thể dẫn đến rối loạn tiêu hóa, bao gồm triệu chứng như tiêu chảy, buồn nôn; ảnh hưởng tới quá trình chuyển hóa chất trong cơ thể, nhất là khi bụng đang trống rỗng. Tình trạng này không xảy ra khi ăn thực phẩm chứa vitamin C mà thường do uống vitamin ở dạng bổ sung. Nếu bạn gặp vấn đề về tiêu hóa do dùng quá nhiều vitamin C thì nên giảm hoặc ngưng liều bổ sung.

Gây ứ đọng sắt

Vitamin C có tác dụng tăng cường hấp thu sắt. Dưỡng chất có thể liên kết với sắt không phải heme, có trong thực phẩm thực vật. Sắt không phải heme không được cơ thể hấp thụ hiệu quả như sắt heme, loại sắt có trong các sản phẩm động vật.

Vitamin C liên kết với sắt không heme, giúp cơ thể bạn hấp thụ dễ dàng hơn. Đây là một chức năng quan trọng, đặc biệt đối với những người dung nạp hầu hết chất sắt từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

Một nghiên cứu ở người lớn cho thấy, sự hấp thụ sắt tăng 67% khi họ uống 100 mg vitamin C trong bữa ăn. Tuy nhiên, những người có tình trạng làm tăng nguy cơ tích tụ sắt trong cơ thể, chẳng hạn như bị bệnh huyết sắc tố, nên thận trọng với việc bổ sung vitamin C. Trong những trường hợp này, bổ sung vitamin C quá mức có thể dẫn đến tình trạng thừa sắt, nguy cơ gây tổn thương đến tim, gan, tuyến tụy, tuyến giáp, hệ thần kinh trung ương.

Có thể dẫn đến sỏi thận

Vitamin C dư thừa bài tiết ra khỏi cơ thể dưới dạng oxalat, qua nước tiểu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, oxalat có thể liên kết với khoáng chất, tạo thành tinh thể có thể dẫn đến hình thành sỏi thận.

Tiêu thụ quá nhiều vitamin C có khả năng làm tăng lượng oxalat trong nước tiểu, do đó làm tăng nguy cơ phát triển sỏi thận. Trong một nghiên cứu với người lớn uống bổ sung 1.000 mg vitamin C hai lần mỗi ngày, trong 6 ngày, lượng oxalate họ bài tiết tăng 20%.

Ngoài ra, một trong những phản ứng do dư thừa vitamin C là phát ban da, xảy ra chủ yếu ở trẻ sơ sinh. Nhiều người lầm tưởng là dị ứng.

Bạn có thể không cần bổ sung viên uống vitamin C nếu bạn ăn nhiều trái cây, rau quả. Cam và nước ép cam là nguồn cung cấp vitamin C phổ biến.

