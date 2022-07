Tác dụng phụ của lạc với sức khỏe khi ăn sai cách

Lạc chứa axit phytic có thể ngăn cơ thể hấp thụ dinh dưỡng, việc ăn quá nhiều dễ dẫn đến tăng cân, ảnh hưởng đến dạ dày.

Lạc (đậu phộng) giàu protein, chất xơ, một nguồn chất béo lành mạnh có thể giúp giảm mức cholesterol xấu trong cơ thể. Thực phẩm cũng chứa các khoáng chất vi lượng như magiê, folate, đồng, vitamin E và arginine. Mỗi người nên ăn một nắm đậu phộng một ngày, nếu phết bơ đậu phộng lên lát bánh mì, thì 2 muỗng canh mỗi ngày là giới hạn được khuyến nghị. Thực phẩm có thể gây hại nếu như ăn sai cách, quá liều lượng.

Chúng chứa các chất chống dinh dưỡng

Theo Eat this, Not that, đậu phộng chứa một chất thực vật tự nhiên là axit phytic. Chất này cũng có thể tìm thấy trong các loại đậu khác, quả hạch, hạt, các loại dầu. Tuy nhiên, axit phytic hoạt động như một chất chống lại chất dinh dưỡng trong cơ thể. Chúng có thể ức chế cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng như: sắt, kẽm, canxi, mangan và magiê.

Có thể tiêu thụ nhiều muối

Lạc tự nhiên không có nhiều muối, nhưng lạc đóng gói có thể chứa nhiều muối. Một khẩu phần đậu phộng rang khô có thể chứa khoảng 150 miligam natri, bằng 7% giá trị khuyến nghị hàng ngày. Để hạn chế lượng natri bạn nên chọn mua những loại có natri thấp.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ giải thích, lượng natri dư thừa trong máu kéo nước vào các mạch máu. Khối lượng tăng thêm dẫn đến tăng huyết áp, có thể gây thêm gánh nặng cho tim.

Lạc có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng có thể gây hại nếu ăn sai cách. Ảnh: Freepik

Tăng cân

Đậu phộng tốt cho sức khỏe nhưng cũng chứa nhiều calo. Nếu dung nạp quá nhiều khi ăn kiêng có thể phá hỏng kế hoạch giảm cân, dẫn đến tăng cân. Nếu đang ăn kiêng, bạn ăn một nắm đậu phộng trong một ngày, cung cấp khoảng 170 calo, giúp cơ thể no lâu hơn.

Ảnh hưởng đến dạ dày

Ăn quá nhiều đậu phộng cùng một lúc có thể dẫn đến khó chịu cho dạ dày. Táo bón, tiêu chảy và đầy hơi là những vấn đề phổ biến. Vì vậy, bạn nên ăn đậu phộng với số lượng vừa phải nếu đang gặp các vấn đề liên quan đến dạ dày.

Dị ứng

Dị ứng đậu phộng khá phổ biến, đặc biệt là ở trẻ em. Một lượng nhỏ đậu phộng có thể gây ra phản ứng ở một số người, dẫn đến một loạt triệu chứng: chảy nước mũi, ngứa ran trong cổ họng và miệng, vấn đề về da, khó thở, vấn đề về tiêu hóa như tiêu chảy, nôn mửa hoặc buồn nôn.

Trong một phản ứng dị ứng nghiêm trọng, có thể dẫn đến sốc phản vệ. Các triệu chứng phản vệ có thể bao gồm: co thắt đường thở hoặc cổ họng; giảm huyết áp nghiêm trọng; mạch nhanh; chóng mặt; mất ý thức...

Cân bằng axit béo Omega không chính xác

Theo Timesofindia, lạc chứa nhiều axit béo omega-6 với 4.361 miligam mỗi ounce (28,3 gam). Omega-6 là một axit béo không bão hòa đa thiết yếu được sử dụng chủ yếu để sản xuất năng lượng trong cơ thể. Tuy nhiên, omega-6 và omega-3 phải hoạt động kết hợp, cân bằng để có lợi cho sức khỏe. Lạc thiếu axit béo omega-3.

Chế độ ăn uống mất cân bằng lượng axit béo omega-6 đến omega-3 cao có thể làm tăng tình trạng viêm. Điều này có thể góp phần gây ra bệnh béo phì, bệnh tim, viêm khớp, các vấn đề sức khỏe mạn tính khác, theo GB HealthWatch .

Kết quả của một nghiên cứu công bố trên tạp chí Nutrients báo cáo rằng, tỷ lệ omega-6 trên omega-3 đóng một vai trò quan trọng trong bệnh béo phì. Đậu phộng là một món ăn nhẹ lành mạnh, bạn đảm bảo bổ sung các loại thực phẩm khác có chứa omega-3 trong chế độ ăn hàng ngày để cân bằng chất béo.

Lê Nguyễn