Suýt mù hai mắt do biến chứng tiểu đường

Hà NộiMắt phải của anh Quân, 41 tuổi, không nhìn thấy, mắt trái mờ dần, bác sĩ chẩn đoán bệnh tiểu đường biến chứng tổn thương võng mạc.

Kiểm tra tại Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, mắt anh Quân xuất huyết dịch kính, nhiều màng xơ co kéo làm bong võng mạc - biến chứng nặng của bệnh võng mạc tiểu đường. Người bệnh không còn khả năng nhìn ở mắt phải, mắt trái chỉ phân biệt được bóng bàn tay ở khoảng cách gần.

Theo BS.CKII Bùi Việt Hưng, Trưởng khoa Dịch kính Võng mạc, tiểu đường kéo dài và kiểm soát kém có thể gây tổn thương hệ vi mạch ở nhiều cơ quan, trong đó võng mạc là vị trí dễ bị ảnh hưởng. Thiếu máu mạn tính khiến võng mạc hình thành mạch máu bất thường, dễ vỡ gây xuất huyết. Các tổ chức xơ hình thành theo thời gian có thể co kéo dẫn đến bong võng mạc và suy giảm thị lực nghiêm trọng.

Trước đó, anh Quân mất thị lực mắt phải do biến chứng tiểu đường, phẫu thuật nhưng không hồi phục. Người bệnh trì hoãn kiểm tra mắt nên biến chứng ảnh hưởng tới mắt trái, theo bác sĩ Hưng.

Bác sĩ Hưng phẫu thuật cho anh Quân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bệnh nhân mắc nhiều bệnh nền như suy tim, béo phì, suy thận mạn giai đoạn cuối phải chạy thận nhân tạo. Do đó, trước khi phẫu thuật, người bệnh được điều trị ổn định tại khoa Nội thận - Lọc máu nhằm đảm bảo an toàn, sau đó êkíp hội chẩn quyết định mổ mắt trái xử lý xuất huyết, bóc màng xơ, tái áp võng mạc. Ca mổ trong ba giờ, bệnh nhân được theo dõi sát huyết động do có nguy cơ tim mạch, thận.

Sau mổ, thị lực mắt trái cải thiện đáng kể, có thể đếm ngón tay ở khoảng cách khoảng 5 m và phân biệt được màu sắc, người bệnh có thể tự sinh hoạt cơ bản.

Tiểu đường là bệnh mạn tính phổ biến, có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm nếu kiểm soát kém. Biến chứng võng mạc thường tiến triển âm thầm, dễ bị bỏ sót. Bác sĩ khuyên khi xuất hiện các dấu hiệu như nhìn mờ kéo dài, méo hình, suy giảm thị lực nhanh, người bệnh cần đi khám chuyên khoa mắt sớm. Kiểm soát tốt đường huyết và khám mắt định kỳ là biện pháp quan trọng giúp hạn chế nguy cơ mất thị lực không hồi phục.

Thu Giang