Suy tim sau 10 năm bệnh van tim

TP HCMSau 10 năm bệnh van tim, bà Ba, 59 tuổi, khó thở, mệt nhiều khi nằm, bác sĩ chẩn đoán suy tim do hẹp và hở van tim, van động mạch chủ.

ThS.BS Phạm Đỗ Anh Thư, Trưởng đơn vị Bệnh van tim, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bệnh nhân bị hẹp van hai lá, hở van ba lá, tim suy yếu không còn đủ sức để thực hiện chức năng cơ bản. Nhĩ trái và nhĩ phải bị giãn lớn khiến áp lực trong phổi bệnh nhân tăng cao, loạn nhịp tim, hình thành cục máu đông có nguy cơ gây đột quỵ. Người bệnh còn bị mỡ máu cao, tiền đái tháo đường và hẹp nhẹ mạch vành.

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật thay van hai lá cơ học để giải quyết tình trạng hẹp nặng, giúp máu lưu thông từ phổi xuống tim trơn tru, giảm áp lực cho phổi. Người bệnh cũng được sửa van ba lá nhằm khắc phục tình trạng hở nặng, ngăn máu trào ngược để tim phải hoạt động trở lại, giảm gánh nặng cho toàn bộ hệ tuần hoàn.

Quá trình can thiệp cho bệnh nhân gặp nhiều khó khăn do tim bị giãn lớn biến dạng, vòng van nhỏ làm tăng nguy cơ vỡ khi đặt van nhân tạo có thể dẫn đến suy tim nặng. Dưới sự hỗ trợ của máy siêu âm tim 3D qua thực quản, bác sĩ xác định chính xác vị trí tổn thương và lên kế hoạch can thiệp tối ưu nhằm rút ngắn thời gian mổ, giảm rủi ro.

Êkíp bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Êkíp mổ tiếp cận trái tim, cắt các van hai lá bị hỏng sau đó khâu cố định van cơ học vào vòng van tự nhiên của bệnh nhân. Với van ba lá, bác sĩ khâu vòng van nhân tạo xung quanh van bị giãn giúp chúng có hình dạng và kích thước ban đầu.

Bác sĩ Thư khuyến cáo 3-6 tháng sau mổ, bệnh nhân cần hạn chế hoạt động gắng sức, uống thuốc kháng đông theo chỉ định, ăn uống theo chế độ, khám răng thường xuyên để kiểm soát nhiễm trùng. 4 tháng sau, bà Ba tái khám, hết khó thở, ngủ ngon, có thể vận động nhẹ nhàng và làm việc nhà.

Bà Ba đến tái khám với bác sĩ Anh Thư. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Suy tim xảy ra khi tim không còn khả năng bơm máu đủ hiệu quả để đáp ứng nhu cầu oxy và dinh dưỡng của cơ thể. Đây là kết quả của các bệnh lý khác làm tổn thương hoặc bắt tim phải làm việc quá sức trong một thời gian dài như bệnh mạch vành, tăng huyết áp, bệnh van tim, cơ tim, tiểu đường, rối loạn nhịp tim, tim bẩm sinh...

Biểu hiện ban đầu của bệnh là hồi hộp, chóng mặt nên dễ nhầm lẫn với rối loạn nhịp tim, rối loạn thần kinh tim... Khi có triệu chứng rõ như khó thở (đặc biệt là khi gắng sức hoặc khi nằm thẳng, phải kê cao gối khi ngủ), mệt mỏi và yếu sức, ho khan hoặc khò khè kéo dài, sưng phù, tăng cân đột ngột... cảnh báo bệnh diễn tiến đến giai đoạn nặng.

Bệnh được phân loại thành suy tim trái, phải, tâm thu, tâm trương để chẩn đoán và điều trị. Tùy tình trạng, bác sĩ có thể chỉ định đặt máy tạo nhịp, máy khử rung tim, phẫu thuật. Người bệnh nặng có thể cần đến thiết bị hỗ trợ tâm thất hoặc ghép tim. Người bệnh cần uống thuốc chống đông theo chỉ định, thay đổi lối sống, ăn ít muối để giảm giữ nước, hoạt động thể chất phù hợp, ngưng hút thuốc, hạn chế rượu bia, kiểm soát cân nặng.

Đình Lâm