Suy thận mạn độ ba có chữa khỏi không?

Mẹ tôi bị suy thận mạn độ ba, độ lọc cầu thận 48 mL/phút/1,73m² da, có thể chữa khỏi được không? (Hà Quân, 39 tuổi, Vĩnh Long)

Trả lời:

Bệnh thận mạn (suy thận mạn) được chia làm 5 giai đoạn tùy theo mức độ suy giảm chức năng thận, trong đó suy thận độ ba xảy ra khi thận bị tổn thương, chức năng suy giảm khiến độ lọc cầu thận giảm. Bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng nếu mẹ bạn đang có các yếu tố gây tổn thương thận cấp, làm độ thận giảm đột ngột thì khi xử trí tốt các yếu tố đó, chức năng thận có thể cải thiện. Nếu mẹ bạn mắc bệnh thận mạn, bác sĩ có thể kiểm soát và làm chậm tiến triển của bệnh bằng cách kiểm soát các yếu tố nguy cơ làm tình trạng nặng thêm như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch.

Lựa chọn thuốc để duy trì đường huyết, ổn định huyết áp rất quan trọng trong điều trị bệnh thận mạn. Mẹ bạn cũng cần tuân thủ uống thuốc theo chỉ định, chế độ ăn uống theo lời khuyên của bác sĩ, hạn chế lượng muối, đạm và kali để giảm áp lực cho thận. Theo dõi chức năng thận định kỳ, kịp thời điều trị để tránh diễn tiến bệnh nặng thêm.

BS.CKII Hồ Tấn Thông tư vấn cho người bệnh tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7. Ảnh minh họa: Phòng khám cung cấp

Bên cạnh tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, chế độ ăn uống, dinh dưỡng rất quan trọng để làm chậm diễn tiến của bệnh thận mạn. Thận bị suy độ ba sẽ khó đào thải độc tố, do vậy chế độ ăn của mẹ bạn cần hạn chế lượng protein để tránh thận làm việc quá sức. Khuyến nghị tiêu thụ khoảng 0,6-0,8 g protein/kg cân nặng/ngày (tùy theo cân nặng của mẹ bạn). Nên chọn protein từ thực vật như đậu, hạt, ngũ cốc hoặc protein từ cá, ức gà, trứng, hạn chế protein từ thịt đỏ để giảm tải cho thận.

Người bệnh thận mạn cần hạn chế muối (natri) để tránh tăng huyết áp, giảm lượng nước tích tụ. Tránh các thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn đóng hộp và gia vị chứa muối. Lượng muối khuyến nghị không quá 2,3 g natri/ngày, tương đương khoảng một muỗng cà phê muối. Ở mức độ 3, thận lọc kém đi nên cần điều chỉnh lượng nước uống vào để tránh gây phù nề và tăng huyết áp. Lượng nước uống mỗi ngày phụ thuộc vào thể trạng sức khỏe của người bệnh, cần tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Tập thể dục đều đặn và duy trì cân nặng hợp lý giúp mẹ bạn kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết. Cần chọn các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, hoặc bơi lội thay vì các hoạt động gắng sức. Nếu suy thận tiến triển đến giai đoạn nặng, thận không còn khả năng lọc chất thải, có thể cần điều trị thay thế thận bằng lọc máu hoặc ghép thận.

BS.CKII Hồ Tấn Thông

Đơn vị Nội thận - Lọc máu

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7