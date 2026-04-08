Suy thận lẫn suy giáp

TP HCMBà Hạnh, 57 tuổi, mệt mỏi, hay quên, lơ mơ, bác sĩ chẩn đoán suy thận kèm suy giáp.

BS.CKII Hồ Tấn Thông, Đơn vị Nội thận - Lọc máu, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết độ lọc cầu thận (eGFR) của bà Hạnh còn 39.7 mL/phút/1.73 m², tương đương suy thận giai đoạn 3b, chỉ số creatinin gấp 1,3-3 lần so với bình thường, chẩn đoán tổn thương thận cấp trên nền bệnh thận mạn.

Bà Hạnh 25 năm trước phát hiện cường giáp, điều trị bằng thuốc ổn định, 5 năm sau sinh con chậm phát triển. Bác sĩ Thông nhận thấy bà có những dấu hiệu liên quan đến rối loạn chức năng tuyến giáp, chỉ định xét nghiệm hormone tuyến giáp FT4 suy giảm và TSH tăng vượt mức bình thường, xác định suy giáp.

Bác sĩ Thông lý giải hormone tuyến giáp đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của tim và gần như toàn cơ thể. Khi hormone này suy giảm, hoạt động của tim giảm đi, có thể ảnh hưởng đến việc tưới máu thận. Thận không nhận đủ máu sẽ dẫn đến giảm mức lọc cầu thận. Suy giáp còn ảnh hưởng đến chức năng của ống thận, và cũng có thể tác động trực tiếp đến chuyển hóa và hoạt động tại chỗ của thận. Ngược lại, bệnh thận cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa hormone giáp trong cơ thể.

Bà Hạnh từng bị cường giáp, dù đã điều trị nhưng tuyến giáp vẫn có thể bị tổn thương theo thời gian dẫn đến suy giáp. Bác sĩ Thông phối hợp chuyên khoa Nội tiết điều trị bằng thuốc bảo tồn thận giúp hỗ trợ chức năng lọc, kiểm soát huyết áp và các yếu tố nguy cơ, điều trị suy giáp.

Sau 3 tháng điều trị nội khoa, eGFR của người bệnh tăng lên 72 mL/phút/1.73 m², TSH giảm xuống, cơ thể đáp ứng thuốc tốt. Bà cần tái khám định kỳ để theo dõi và điều chỉnh đơn thuốc đến khi các chỉ số về bình thường.

Suy thận và suy giáp có thể ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Khi một trong hai cơ quan hoạt động kém, cơ quan còn lại cũng có thể bị tác động. Khi bị suy giáp, lượng máu đến thận giảm, làm suy giảm chức năng lọc. Ngược lại, bệnh thận cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa hormone trong cơ thể.

Bác sĩ Thông lưu ý hai bệnh lý đều có biểu hiện khá mơ hồ như mệt mỏi, lờ đờ, phù, da khô, xanh xao, thiếu máu hoặc chịu lạnh kém, dễ bị nhầm với dấu hiệu lão hóa hoặc các bệnh lý thông thường khiến nhiều người bỏ sót bệnh hoặc phát hiện muộn. Khi gặp triệu chứng trên, người bệnh nên khám sớm tại các bệnh viện chuyên khoa để được đánh giá toàn diện, điều trị phù hợp.

Đình Lâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi