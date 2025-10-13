Suy thận giai đoạn cuối sau 12 năm

TP HCMÔng Neil, 57 tuổi, mắc bệnh thận 12 năm trước, gần đây chán ăn, phù nề, kết quả xét nghiệm cho thấy chất độc tích tụ, thiếu máu nặng phải chạy thận.

Ông Neil phát hiện bệnh thận 12 năm trước, độ lọc cầu thận giảm chức năng thận còn khá tốt nên bác sĩ tại Nam Phi khuyên thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh và dùng thuốc duy trì chức năng thận. Hai năm nay ông Neil đến Việt Nam sinh sống cùng vợ và con trai. Gần đây, ông mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn liên tục, người phù nề, đến một bệnh viện xét nghiệm ghi nhận chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, nồng độ độc chất trong máu tăng rất cao, phải chạy thận cấp cứu.

Trong giai đoạn chờ bệnh viện sắp xếp lịch chạy thận định kỳ, sức khỏe của ông Neil chuyển biến xấu, thường xuyên mệt lả, chóng mặt, tiêu hóa kém hơn. Ông đăng ký chạy thận tại chuyên khoa Nội thận - Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.

BS.CKI Đỗ Thị Hằng, Trưởng chuyên khoa Nội thận - Lọc máu, ghi nhận chất độc trong cơ thể người bệnh đang tăng lên rất cao, độ lọc cầu thận xuống thấp dưới 15 ml/phút/1,73m², chỉ số creatinin trên 1.000 µmol/l, ure 38 mmol/l. Thận không thể lọc và đào thải chất độc ra khỏi cơ thể, cần chạy thận ngay lập tức để ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ Hằng kiểm tra tình trạng của ông Neil trong quá trình chạy thận. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Hằng tư vấn chạy thận định kỳ 3 lần mỗi tuần, song ông Neil bận công việc nên mong muốn chạy thận 2 lần mỗi tuần. Để cá thể hóa điều trị cũng như đảm bảo sức khỏe cho người bệnh, ông Neil được bác sĩ chỉ định kết hợp hai kỹ thuật lọc máu gồm chạy thận HD thường quy xen kẽ với HDF Online (thẩm tách siêu lọc máu) và sử dụng màng lọc máu tốt nhất. Hiện ông Neil cũng được tiêm thuốc tạo máu nhằm kích thích tạo hồng cầu, điều trị thiếu máu.

Sau vài buổi chạy thận, sức khỏe ông cải thiện, mặt không còn nhợt nhạt, ăn ngon miệng hơn. Ông cũng thực hiện chế độ ăn nghiêm ngặt tại nhà, giảm lượng natri, phospho, kali và chất lỏng, kiểm soát lượng protein nạp vào cơ thể, đảm bảo phù hợp với mức độ suy thận và số lần chạy thận, kiểm soát tốt huyết áp. Hạn chế các loại trái cây nhiều kali như chuối, cam, nước dừa, đu đủ vì nồng độ kali trong máu cao. Kiểm soát lượng nước uống mỗi ngày không uống quá lượng nước tiểu thải ra khoảng 500 ml để tránh phù nề. Tránh tăng cân nhiều giữa các lần chạy thận.

Hiện ông Neil đáp ứng tốt với phác đồ lọc máu chu kỳ, các chỉ số ổn định, tình trạng thiếu máu cải thiện đáng kể.

Theo bác sĩ Hằng, lượng người nước ngoài điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM hiện tăng gấp 4-5 lần so với năm ngoái nhờ mạng lưới "chạy thận xuyên biên giới" liên kết với các cơ sở lọc máu, đồng thời xây dựng trung tâm khám - điều trị - chạy thận với mô hình khép kín.

Hà Thanh