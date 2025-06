Cắt bỏ một tinh hoàn do hoại tử

TP HCMÔng Trung, 50 tuổi, bị xoắn một bên tinh hoàn, đau vùng bìu phải suốt 5 ngày mới điều trị dẫn tới hoại tử.

ThS.BS.CKII Phạm Thanh Trúc, Khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chẩn đoán ông bị xoắn thừng tinh, tinh hoàn bên phải đã hoại tử.

Theo bác sĩ Trúc, 6 giờ đầu tiên kể từ khi xuất hiện triệu chứng là "thời gian vàng" để cứu tinh hoàn, giúp máu lưu thông trở lại. Tình trạng xoắn của ông Trung quá lâu, gây thiếu oxy, dinh dưỡng nuôi mô ở vùng này, dẫn đến tổn thương và hoại tử. "Nếu không phẫu thuật ngay sẽ có nguy cơ nhiễm trùng, tạo ra những chất độc hại gây nhiễm độc toàn thân, nguy hiểm đến tính mạng", bác sĩ Trúc nói.

Êkíp rạch một đường nhỏ trên bìu, bóc tách dây thừng tinh, các mạch máu, mô liên kết và loại bỏ tinh hoàn phải đã hoại tử. Sau hai ngày, người bệnh hồi phục sức khỏe, được xuất viện. Bác sĩ khuyên người bệnh tránh các hoạt động gắng sức, tránh quan hệ tình dục ít nhất hai tuần, không nâng vật nặng, hạn chế các hoạt động như đạp xe...

Theo bác sĩ Trúc, cắt một bên tinh hoàn thường không ảnh hưởng đáng kể đến chức năng sinh lý, nếu một bên còn lại hoạt động bình thường. Nam giới vẫn có khả năng sinh con vì tinh hoàn này vẫn có thể sản xuất tinh trùng và hormone testosterone.

Bác sĩ Trúc (trái) phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn phải cho ông Trung. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Xoắn tinh hoàn là hiện tượng xoắn vặn của các mạch máu và ống dẫn tinh, gây tắc nghẽn lưu thông máu, cắt đứt nguồn cung cấp máu đến tinh hoàn. Nguyên nhân có thể do bẩm sinh, di truyền, hoạt động thể chất mạnh gây va đập hoặc chấn thương vùng bẹn. Một số triệu chứng nhận diện như đột ngột đau dữ dội ở bìu kèm sưng, cảm giác buồn nôn và nôn, đau bụng, phần tinh hoàn bị xoắn có xu hướng ở vị trí cao hơn so với bên còn lại, da bìu thay đổi màu sắc thành đỏ, tím, nâu, đen (do thiếu máu).

Đây là tình trạng khẩn cấp, bác sĩ Trúc khuyên nam giới đến bệnh viện ngay để được khám, điều trị kịp thời trong "thời gian vàng", tránh tổn thương vĩnh viễn, ảnh hưởng tới khả năng sinh sản và sản xuất hormone. Nam giới nên tránh các hoạt động quá sức hoặc va chạm mạnh tại vùng kín, khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện bất thường trong cơ thể.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi