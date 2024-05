Sùi mào gà ở họng

Hà NộiAnh Phong, 32 tuổi, cảm giác vướng họng và như có vật lạ mỗi khi nuốt, bác sĩ phát hiện u nhú ở thành họng, xét nghiệm xác định sùi mào gà do virus HPV.

Anh Phong được bác sĩ ở Quảng Bình chẩn đoán có u vùng băng thanh thất (vùng hầu họng tiếp giáp dây thanh quản). Khối u làm lệch các băng thanh thất, dẫn tới khàn tiếng và tắc nghẽn đường thở. Anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám lại, kết quả nội soi cho thấy vùng băng thanh thất bên trái có khối phồng kích thước 4,7 cm, khá lớn, bề mặt nhẵn, không sùi loét; u nhú thành họng bên trái có bề mặt sần sùi.

Ngày 23/5, PGS.TS.BS Lê Minh Kỳ, Phụ trách chuyên môn khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, giải thích niêm mạc tăng sinh tạo thành các khối u được phân loại lành tính và ác tính. Trong đó u lành thường có bề mặt trơn nhẵn, ranh giới rõ ràng, u ác tính đa số có bề mặt sần sùi. U nhú của anh Phong có nguy cơ ác tính, cần sinh thiết.

Anh được phẫu thuật ngay trong ngày để loại bỏ hai khối u, tránh nguy cơ u phát triển lớn. Bác sĩ Kỳ dùng dao laser cắt hai khối u vùng họng và lấy mẫu bệnh phẩm để giải phẫu bệnh. Dao laser có thể can thiệp vào các hốc sâu, nhỏ hẹp trong khoang họng. Dưới tác dụng của nhiệt, vết mổ được cầm máu ngay, giảm phù nề, xung huyết và tiết dịch.

Hậu phẫu, sức khỏe anh Phong ổn định, xuất viện sau một ngày. Kết quả giải phẫu bệnh ghi nhận u băng thanh thất lành tính, còn u nhú được xác định là sùi mào gà, có ổ tổn thương loạn sản độ thấp.

PGS.TS.BS Lê Minh Kỳ phẫu thuật loại bỏ sùi mào gà vùng họng cho anh Phong Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sùi mào gà (mụn cóc sinh dục) là bệnh xã hội phổ biến, lây truyền qua đường tình dục, do virus HPV (Human Papilloma Virus) gây nên. Thông thường sùi mào gà xuất hiện ở khu vực hậu môn, âm đạo và phổ biến hơn ở nữ giới. Nam giới cũng có nguy cơ nhiễm HPV và gây bệnh. Trường hợp sùi mào gà xuất hiện ở họng như anh Phong có thể do quan hệ không an toàn qua đường miệng.

Nếu không điều trị sùi mào gà, u nhú có thể lan rộng và tăng nguy cơ nhiễm trùng. Một số trường hợp bệnh có thể tiến triển thành ung thư.

Theo bác sĩ Kỳ, các nốt sùi mào gà ở khu vực hầu họng thường khó phát hiện. Triệu chứng không đặc trưng như vướng họng, đau họng nên người bệnh dễ nhầm lẫn triệu chứng với viêm họng, cảm lạnh... Điều này có thể khiến phát hiện bệnh muộn, tình trạng nặng, khó điều trị, dẫn tới biến chứng nghiêm trọng.

Các bệnh lành tính vùng họng thường kéo dài trong khoảng một tuần, đau vướng họng giảm dần. Nếu triệu chứng này tăng dần hoặc kéo dài hơn một tuần, người bệnh nên kiểm tra. Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu sùi mào gà. Dùng thuốc uống, thuốc bôi hay phẫu thuật loại bỏ chỉ hỗ trợ giảm triệu chứng, giảm cảm giác khó chịu do bệnh gây ra.

Bác sĩ Kỳ khuyến cáo phòng ngừa bệnh bằng cách tiêm phòng, quan hệ tình dục an toàn. Hiện đã có vaccine HPV cho nam và nữ giới, bảo vệ cơ thể khỏi 9 type virus HPV phổ biến gây ung thư cổ tử cung, ung thư âm đạo, ung thư hậu môn, ung thư hầu họng, mụn cóc sinh dục, các tổn thương tiền ung thư hoặc loạn sản...

Khuê Lâm

* Tên người bệnh đã được thay đổi