7 lợi ích sức khỏe của quả anh đào

Các chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa trong quả anh đào tốt cho tim mạch, giúp ngủ ngon và giảm triệu chứng bệnh gout, viêm khớp.

Quả anh đào có nhiều màu sắc và hương vị khác nhau. Cả hai loại anh đào chua và ngọt đều chứa nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật có tác dụng tốt với sức khỏe.

Giàu dinh dưỡng

Một cốc 154 g anh đào ngọt không hạt cung cấp:

Calo: 97

Carbohydrate: 25 g

Chất xơ: 3 g

Giá trị cơ thể cần hàng ngày (DV) Vitamin C: 12% Kali: 10% Đồng: 10% Mangan: 5%

Vitamin B6: 0,08 mg

Vitamin K: 3 mcg

Vitamin C rất cần thiết để duy trì hệ thống miễn dịch và sức khỏe làn da, trong khi kali cần thiết cho co cơ, chức năng thần kinh, điều hòa huyết áp, chức năng thận.

Giàu chất chống oxy hóa và hợp chất chống viêm

Mặc dù lượng và loại hợp chất thực vật có lợi khác nhau tùy thuộc vào giống, nhưng tất cả loại anh đào đều chứa nhiều chất chống oxy hóa và các hợp chất chống viêm. Hàm lượng chất chống oxy hóa cao có thể chống lại stress oxy hóa - tình trạng có liên hệ đến các bệnh mạn tính và lão hóa sớm.

Quả anh đào đặc biệt giàu polyphenol. Đây là một nhóm hợp chất thực vật giúp chống lại tổn thương tế bào, giảm viêm, tăng cường sức khỏe tổng thể. Chế độ ăn giàu polyphenol có thể chống lại nhiều bệnh như bệnh tim, tiểu đường, rối loạn chức năng não, một số bệnh ung thư.

Tăng cường phục hồi sau khi tập thể dục

Các hợp chất chống viêm và chống oxy hóa trong quả anh đào có thể tăng tốc độ phục hồi sau khi tập thể dục và bảo vệ chức năng cơ nếu được tiêu thụ trong vài ngày trước khi tập. Nước ép anh đào chua cũng tốt cho người thường xuyên vận động, phục hồi nhanh hơn, ít bị tổn thương cơ hay đau nhức.

Có lợi cho tim mạch

Tăng cường tiêu thụ các loại quả giàu dinh dưỡng như anh đào có thể bảo vệ tim. Kali và chất chống oxy hóa polyphenol đều mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Kali có tác dụng hạ huyết áp, nhờ đó giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Các chất chống oxy hóa polyphenol gồm anthocyanin, flavonol và catechin giúp duy trì sức khỏe tim mạch bằng cách chống lại tổn thương tế bào và giảm viêm.

Giảm triệu chứng viêm khớp và gout

Ăn quả anh đào có thể làm giảm các triệu chứng của viêm khớp và bệnh gout nhờ đặc tính chống viêm. Nó ức chế stress oxy hóa, giảm viêm bằng cách vô hiệu hóa các protein gây viêm, từ đó giảm các triệu chứng liên quan đến viêm khớp. Ăn quả anh đào hay uống nước ép của nó cũng có thể làm giảm nồng độ acid uric trong cơ thể, hạn chế các đợt bùng phát bệnh gout.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Ăn quả hoặc uống nước ép anh đào chua cung cấp các hợp chất thực vật giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Anh đào chứa một lượng nhỏ melatonin giúp điều hòa chu kỳ ngủ - thức. Anthocyanin thúc đẩy giấc ngủ lành mạnh với mức melatonin tăng lên. Người bị mất ngủ có thể uống một cốc (240 ml) nước ép anh đào chua vào buổi sáng và 2 giờ trước khi đi ngủ để tăng thời gian ngủ.

Dễ dàng bổ sung vào chế độ ăn uống

Cả hai loại anh đào ngọt và chua đều dễ kết hợp với nhiều loại thực phẩm. Anh đào khô, bột anh đào và nước ép anh đào là những thành phần lành mạnh cho nhiều công thức nấu ăn. Dưới đây là những cách thêm quả anh đào vào chế độ ăn uống.

Ăn quả anh đào tươi.

Kết hợp anh đào khô với vụn chocolate, dừa nạo không đường và hạnh nhân muối để làm hỗn hợp hạt tự làm.

Làm mứt anh đào từ anh đào đông lạnh, anh đào chua hoặc ngọt và thêm sữa chua, yến mạch, bánh pudding hạt chia.

Thêm anh đào bổ đôi, bỏ hạt vào salad.

Kết hợp anh đào khô vào các món nướng để tạo vị ngọt tự nhiên.

Thêm một chút nước ép anh đào chua vào nước có gas và cho một lát chanh lên trên.

Thêm anh đào tươi hoặc nấu chín vào sinh tố, kem, bánh nướng, bánh vụn và các món tráng miệng khác.

Làm sốt anh đào thái hạt lựu và các loại thảo mộc tươi như húng quế, để ăn kèm với các món mặn.

Bảo Bảo (Theo WebMD, Healthline)