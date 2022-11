Sự khác biệt giữa cơn đau tim ở nam và nữ

Một số khác biệt về cấu tạo tim khiến cơn đau tim do suy tim, bệnh động mạch vành, rung tâm nhĩ… ở phụ nữ và nam giới khác nhau.

Trái tim của phụ nữ và nam giới có một số khác biệt đáng kể, như trái tim của phụ nữ thường nhỏ hơn, vách phân chia một số buồng tim mỏng hơn. Tim của phụ nữ bơm máu nhanh hơn của đàn ông, nhưng lượng máu đẩy ra mỗi lần bóp ít hơn khoảng 10%. Khi căng thẳng, nhịp tim của phụ nữ sẽ tăng lên, bơm nhiều máu hơn, nhưng đối với đàn ông, căng thẳng làm các động mạch co lại, gây tăng huyết áp. Những sự khác biệt này khiến cơn đau tim của nam và nữ giới cũng có những đặc điểm riêng.

Bệnh động mạch vành (CAD)

Phụ nữ có các yếu tố nguy cơ mắc bệnh động mạch vành mà nam giới không có, bao gồm bệnh lạc nội mạc tử cung, bệnh buồng trứng đa nang, tiểu đường thai kỳ, huyết áp cao phát triển trong thai kỳ.

Tuy nhiên, nam giới có nguy cơ bị đau tim do bệnh động mạch vành sớm hơn nhiều so với phụ nữ. Hormone strogen giúp bảo vệ phụ nữ khỏi nguy cơ mắc bệnh tim cho đến sau khi họ mãn kinh. Độ tuổi trung bình cho một cơn đau tim ở phụ nữ là 70, nhưng ở nam giới là 66.

Ở nam giới, bệnh động mạch vành thường có các triệu chứng phổ biến như đau ngực còn gọi là đè ép hoặc tức ngực. Ở phụ nữ, họ cũng bị đau ngực nhưng mức độ không dữ dội, các triệu chứng phổ biến gồm mệt mỏi, không thể gắng sức, khó ngủ hoặc có cảm giác "nặng nề" ở ngực, khó thở kèm đổ mồ hôi; đau ở cổ, lưng, vai, cánh tay, bụng trên hoặc hàm.

Bệnh động mạch vành ở phụ nữ khó chẩn đoán hơn ở nam giới. Thời gian điều trị bệnh tim ở phụ nữ cũng lâu hơn đàn ông và khả năng tử vong trước khi xuất viện cao.

Độ tuổi trung bình mắc đau tim ở nam giới thấp hơn phụ nữ. Ảnh: Freepik

Suy tim

Suy tim ở nam giới thường là do tổn thương từ một cơn đau tim khiến cơ tim không thể co bóp mạnh như bình thường. Còn với phụ nữ, suy tim xảy ra do huyết áp cao, bệnh thận mạn tính hoặc các bệnh lý khác khiến cơ tim không thể thư giãn đúng cách giữa các nhịp đập. Phụ nữ bị suy tim cần nhập viện thường xuyên vì suy tim khiến họ khó thở, khả năng hoạt động thể chất hạn chế.

Rung tâm nhĩ

Rung tâm nhĩ là tình trạng khiến tim đập không đều, thường là nhịp nhanh. Các nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra rằng phụ nữ mắc chứng rung tâm nhĩ có nhiều triệu chứng hơn, chất lượng cuộc sống kém hơn, khả năng đột quỵ của phụ nữ cũng cao hơn nam giới.

Theo các chuyên gia, mọi người dù là nam hay nữ đều nên thực hành lối sống lành mạnh để giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch. Cụ thể, tập thể dục thường xuyên (tối thiểu 30 phút mỗi ngày); ăn chế độ ăn nhiều trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, cá; hạn chế thức ăn chứa quá nhiều carbohydrate, thực phẩm chế biến sẵn và thịt đỏ; duy trì cân nặng hợp lý; thường xuyên kiểm tra các chỉ số cơ thể như huyết áp, cholesterol và lượng đường trong máu.

Anh Chi (Theo Very Well Health)