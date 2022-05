Sốt dai dẳng cảnh báo những loại ung thư nào?

Người bị ung thư gan, ung thư buồng trứng, ung thư thận thường có triệu chứng sốt dai dẳng nhiều ngày, cơn sốt có thể nhẹ hoặc cao.

Sốt là một triệu chứng phổ biến liên quan đến nhiều bệnh lý. Sự gia tăng nhiệt độ cơ thể thường là phản ứng sinh học đối với nhiễm trùng do virus hoặc vi khuẩn. Đôi khi một số tác nhân khác ngoài nhiễm trùng có cũng gây sốt.

Một người thường được coi là bị sốt khi họ có nhiệt độ cơ thể từ 38 độ C trở lên. Các chuyên gia định nghĩa sốt nhẹ là nhiệt độ rơi vào khoảng từ 37,5-37,9 độ C. Sốt cao là nhiệt độ cơ thể lớn hơn 37,9 C độ. Khi bị nhiễm trùng, cơ thể tăng nhiệt độ để giúp tiêu diệt vi trùng xâm nhập. Một số trường hợp hiếm hoi, sốt dai dẳng không rõ nguyên nhân có thể là triệu chứng của bệnh ung thư.

Theo nghiên cứu "Cơn sốt không rõ nguồn gốc" của Mỹ năm 2021, cho thấy có khoảng 18% các trường hợp sốt không rõ nguyên nhân là triệu chứng của ung thư.

Dấu hiệu chính của một cơn sốt liên quan đến ung thư là dai dẳng, tức kéo dài hơn 3 ngày. Sốt liên quan đến ung thư có thể là sốt nhẹ hoặc sốt cao. Sốt do ung thư thường đi kèm với các triệu chứng khác.

Sốt dai dẳng có thể là triệu chứng của bệnh ung thư. Ảnh: Freepik

Ung thư máu

Ung thư máu là một bệnh ung thư của các mô tạo ra tế bào máu. Một số loại ung thư máu làm giảm số lượng bạch cầu. Với ít tế bào bạch cầu hơn, hệ thống miễn dịch bị suy yếu làm nhiễm trùng và sốt phổ biến hơn. Trong một số trường hợp, chính các tế bào ung thư phát ra tín hiệu đến cơ thể để làm tăng nhiệt độ cơ thể và gây ra các cơn sốt. Cơn sốt ung thư không phải lúc nào cũng theo cùng một kiểu mà tùy theo cơ địa của mỗi người.

Ngoài triệu chứng sốt, ung thư máu còn biểu hiện qua các triệu chứng khác như mệt mỏi, hạch bạch huyết mở rộng, bầm tím không rõ nguyên nhân, đau nhức cơ thể và giảm cân.

Ung thư thận

Ung thư thận đôi khi được gọi là ung thư biểu mô tế bào thận (RCC), hình thành trong các ống rất nhỏ của thận, nơi máu được lọc và loại bỏ các chất thải. Khoảng 20% những người bị ung thư thận bị sốt. Một số triệu chứng khác của ung thư thận bao gồm tiểu ra máu, đau thắt lưng, mệt mỏi, lượng hồng cầu thấp (thiếu máu) và giảm cân không chủ ý.

Ung thư gan

Ung thư gan còn được gọi là ung thư biểu mô tế bào gan (HCC), là bệnh ung thư hình thành trong các tế bào của gan. Ung thư gan khá hiếm gặp nhưng một trong các triệu chứng cảnh báo ung thư gan là sốt nhẹ dai dẳng nhiều ngày.

Một số triệu chứng có thể có của ung thư gan bao gồm giảm cân không chủ ý, buồn nôn, cảm thấy rất no sau khi ăn, ngứa, vàng da, vàng mắt, đau bụng, sưng tấy...

Ung thư buồng trứng

Ung thư buồng trứng là bệnh ung thư thường bắt đầu ở buồng trứng (một phần trong hệ thống sinh sản của phụ nữ ). Bên cạnh các triệu chứng điển hình như đầy bụng, đau, khó chịu ở dạ dày, mệt mỏi, táo bón và đau lưng, sốt nhẹ thường là dấu hiệu khác cảnh báo ung thư buồng trứng nhưng hay bị bỏ qua vì không đặc trưng và tương đối giống với các bệnh lý khác.

Các chuyên gia khuyên, khi bạn bị sốt không rõ nguyên nhân, cơn sốt dai dẳng trên 3 ngày, dù có kèm theo các triệu chứng khác hay không thì bạn cũng nên liên hệ cơ sở y tế gần nhất để làm các kiểm tra liên quan. Bên cạnh đó, bạn nên theo dõi nhiệt độ bằng cách sử dụng nhiệt kế khi cơ thể có những thay đổi khác thường.

Anh Chi (Theo VeryWellHealth)