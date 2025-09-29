Khi nào có thể tán sỏi bằng laser?

Tôi có sỏi thận kích thước 19 mm và nhiều sỏi nhỏ, có thể tán sỏi bằng laser không, khi nào phải mổ? (Minh Quân, 47 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Sỏi thận là bệnh lý phổ biến, dễ biến chứng và có tỷ lệ tái phát cao, thường gặp ở nam giới 30-55 tuổi. Nếu người bị sỏi không đáp ứng điều trị nội khoa trước đó, bác sĩ chỉ định các phương pháp ngoại khoa. Trong đó, tán sỏi nội soi ngược dòng bằng laser đang được ứng dụng rộng rãi trong điều trị sỏi tiết niệu. Phương pháp này phù hợp với các loại sỏi ở niệu quản, bàng quang, một số loại sỏi canxi oxalat, cystine và một số trường hợp sỏi thận nhỏ dưới 2 cm.

Trường hợp sỏi kích thước 19 mm như anh có thể điều trị nội soi ngược dòng bằng laser sử dụng ống mềm. Bác sĩ đưa ống soi từ niệu đạo qua bàng quang lên niệu quản để tiếp cận sỏi, dùng năng lượng laser phá vỡ sỏi thành những mảnh li ti, dùng nước bơm rửa để đưa sỏi ra ngoài theo đường tiểu. Phương pháp này dùng ống mềm đạt hiệu quả cao, không vết mổ, được thực hiện theo đường tự nhiên nên bảo tồn tối đa chức năng thận, người bệnh nhanh phục hồi.

BS.CKI Phan Huỳnh Tiến Đạt (phía trong) thực hiện tán sỏi nội soi ngược dòng bằng ống mềm. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Anh nên đến bệnh viện để được bác sĩ khám, đưa ra phương pháp điều trị phù hợp nhất với tình trạng bệnh. Dựa vào vị trí, kích thước cũng như tính chất của sỏi, bác sĩ xác định có thể tán sỏi ngược dòng bằng laser hay không.

Để phòng ngừa sỏi tiết niệu, anh nên ăn uống lành mạnh, giảm thực phẩm chứa nhiều oxalat, cà phê và trà đặc, một số loại rau như bina, rau muống, các loại thịt đỏ, nội tạng, giảm muối. Uống đủ nước mỗi ngày giúp đào thải sỏi và ngăn ngừa sỏi tái phát.

BS.CKI Phan Huỳnh Tiến Đạt

Khoa Tiết niệu

Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM