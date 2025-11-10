Sỏi nhiễm trùng có nguy hiểm không?

Tôi có sỏi struvite 27 mm thì có nguy hiểm, cần phẫu thuật không? Nhờ bác sĩ tư vấn (Ngọc Phương, 49 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Sỏi struvite còn được gọi là sỏi nhiễm trùng, thường hình thành do nhiễm trùng đường tiết niệu. Loại sỏi này phát triển nhanh, kích thước lớn, đôi khi tạo thành sỏi san hô chiếm gần hết bể thận.

Một số triệu chứng thường gặp như mệt mỏi, sụt cân, chán ăn, nước tiểu sẫm màu, đôi khi gây nhiễm trùng thận với các triệu chứng như đau lưng, sốt cao, lẫn máu trong nước tiểu... Thông thường, sỏi struvite thường được phát hiện tình cờ qua siêu âm, X-quang hoặc đi khám vì một bệnh khác.

So với các loại sỏi thận khác như canxi, axit uric, cystine, sỏi struvite nguy hiểm hơn do khả năng biến chứng, gây nhiễm trùng nặng, tổn thương thận, thậm chí nhiễm trùng huyết nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Sỏi của bạn có kích thước 27 mm khá lớn nên cần can thiệp phẫu thuật.

BS.CKI Phạm Cao Tháp tư vấn cho người bệnh đến khám tại khoa Tiết niệu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Các phương pháp tán sỏi thận được áp dụng hiện nay như tán sỏi thận qua da, nội soi niệu quản bằng ống mềm, phẫu thuật lấy sỏi. Bạn cần tuân thủ chỉ dẫn của bác sĩ trong việc dùng kháng sinh để tránh sỏi tái phát.

Uống đủ nước là cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa sỏi thận, giúp pha loãng các chất trong nước tiểu, hỗ trợ đào thải các chất cặn bã ra ngoài cơ thể, vốn là nguyên nhân hình thành sỏi thận. Ăn nhiều trái cây, rau xanh, giảm lượng natri, hạn chế protein động vật, tránh thực phẩm giàu oxalat giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi. Khám sức khỏe định kỳ để theo dõi chức năng thận, phát hiện sớm sỏi có thể kịp thời điều trị, ngăn ngừa tái phát.

BS.CKI Phạm Cao Tháp

Khoa Tiết niệu

Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM