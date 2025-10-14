Sốc tim do biến chứng nhồi máu cơ tim

TP HCMBà Keelin, 73 tuổi, đau bụng hai ngày, nhập viện trong tình trạng sốc tim, suy thận do biến chứng nhồi máu cơ tim cấp.

Bà Keelin đau vùng thượng vị (trên rốn), mệt, khó thở, nghĩ viêm đường ruột song uống thuốc không giảm. Khi mệt nhiều, đi tiểu ít, lơ mơ, bà được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cấp cứu. ThS.BS Phạm Hoàng Trọng Hiếu, Trung tâm Tim mạch Can thiệp, ghi nhận bệnh nhân không tỉnh táo, đau bụng vùng thượng vị từng cơn và có dấu hiệu sốc tim, suy thận, suy hô hấp cấp, kết quả điện tâm đồ cho thấy nhồi máu cơ tim cấp.

Mạch vành phải hẹp nặng nhiều chỗ (hình A) và sau khi được can thiệp tái thông (hình B). Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Sốc tim (còn gọi sốc tim mạch hay sốc tuần hoàn) là tình trạng giảm tưới máu cơ quan đích và thiếu oxy mô do suy tim và hệ thống tim mạch mất khả năng cung cấp đủ máu đến tứ chi cũng như các cơ quan của cơ thể. Nguyên nhân phổ biến gây sốc tim là nhồi máu cơ tim cấp (xảy ra khoảng 5% bệnh nhân nhồi máu cơ tim). Các rối loạn khác dẫn đến suy yếu cơ tim, van tim, hệ thống dẫn truyền hoặc màng ngoài tim cũng có thể gây sốc tim.

GS.TS.BS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, giải thích bà Keelin không có những triệu chứng nhồi máu cơ tim điển hình như đau thắt ngực, khó thở, choáng váng, vã mồ hôi. Cơn đau bụng vùng thượng vị khiến bà lầm tưởng mình bị bệnh tiêu hóa thông thường, bỏ qua thời gian "vàng" cấp cứu, gây biến chứng đe dọa tính mạng.

Động mạch vành phải người bệnh bị hẹp khít đến 99% đoạn giữa và hẹp 80-90% đoạn xa. Êkíp luồn dây dẫn từ động mạch quay (ở cổ tay) đi qua vị trí hẹp nghẽn nặng để nong rộng mạch máu, mở đường cho việc đưa stent vào tái thông mạch vành. Sau gần một giờ, bác sĩ đặt thành công hai stent phủ thuốc tại hai vị trí hẹp nặng, khơi thông con đường đưa máu từ động mạch vành phải đến nuôi tim.

Sau can thiệp, bà được theo dõi các biến chứng của nhồi máu cơ tim, hỗ trợ hô hấp bằng phương pháp cung cấp oxy lưu lượng cao qua mũi (HFNC) và lọc máu liên tục (CRRT) trong 3 ngày. Khi chức năng thận và hô hấp cải thiện, bà ngưng lọc máu, ngừng hỗ trợ oxy. Bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, xuất viện ba ngày sau đó.

Bác sĩ đặt stent mở rộng mạch máu tim tắc hẹp cho bệnh nhân. Ảnh: Hạ Vũ

"Bệnh nhân sốc tim trên nền nhồi máu cơ tim, suy thận, suy hô hấp, nhập viện điều trị sau 48 giờ khởi phát thì cơ hội sống không quá 30%", bác sĩ Hiếu nói, thêm rằng bệnh nhân được cứu sống nhờ các bác sĩ chạy đua từng phút và phác đồ điều trị phù hợp.

Biểu hiện nhồi máu cơ tim không điển hình thường xảy ra ở người cao tuổi, phụ nữ, người mắc bệnh đái tháo đường hoặc các bệnh lý nền khác. Để điều trị nhồi máu cơ tim đạt hiệu quả cao, người bệnh cần lưu ý những dấu hiệu điển hình và không điển hình. Khi cơ thể xuất hiện bất kỳ biểu hiện bất thường như tức nặng ngực, đau vùng ngực, lưng, hàm, cánh tay hoặc vùng thượng vị, mệt mỏi không rõ nguyên nhân... cần đến bệnh viện ngay.

Thu Hà

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi