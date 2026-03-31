Sinh con sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư

TP HCMSau phẫu thuật cắt tuyến giáp chữa ung thư, chị Ngọc mang thai hai lần không thành, 9 năm sau thụ tinh ống nghiệm sinh con ở tuổi 40.

Chị Ngọc mắc ung thư tuyến giáp thể nhú khi con đầu lòng lên 4 tuổi. Bệnh ở giai đoạn sớm, chị được phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp, không cần hóa trị hay xạ trị song khó có con. Sau điều trị, chị sinh thêm con nhưng bé qua đời do mắc bệnh bạch cầu - một dạng ung thư máu và tủy xương. Chị mang thai lần nữa nhưng thai lưu không rõ nguyên nhân.

Đầu năm 2025, vợ chồng chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM điều trị. Bác sĩ Lê Xuân Nguyên, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, giải thích tuyến giáp là một trong những cơ quan quan trọng quyết định các hormone liên quan đến nội tiết và chức năng buồng trứng. Sau mổ cắt tuyến giáp, cơ thể người phụ nữ không còn tự sản xuất hormone, nếu không bổ sung đầy đủ có thể gặp biến chứng như rối loạn hormone, suy cận giáp, dẫn đến vô sinh.

Trường hợp chị Ngọc phức tạp hơn bởi nguyên nhân vô sinh thứ phát không chỉ liên quan bệnh lý tuyến giáp mà còn do lớn tuổi, dự trữ buồng trứng thấp, chồng tinh trùng yếu. Bác sĩ Nguyên tư vấn vợ chồng thụ tinh trong ống nghiệm.

Chị Ngọc được kích thích buồng trứng, qua hai chu kỳ gom được 12 trứng. Tinh trùng của người chồng được lọc rửa, chọn lọc, tiêm vào bào tương noãn, tạo được 6 phôi ngày 5 dùng trữ đông.

BS Lê Xuân Nguyên (ngoài cùng bên phải) chọc hút trứng cho chị Ngọc. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khi mang thai, những bất thường tại tuyến giáp có thể làm tăng nguy cơ biến chứng thai kỳ và sảy thai. Chị Ngọc được bác sĩ chuyên khoa Nội tiết phối hợp theo dõi để điều chỉnh liều hormone tuyến giáp về ngưỡng tối ưu. Sau khi các chỉ số ổn định, bác sĩ Nguyên chuyển một phôi vào buồng tử cung chị Ngọc nhưng thai ngừng tiến triển sớm.

Sau nhiều tháng nghỉ ngơi để ổn định tâm lý, chị Ngọc quay lại bệnh viện chuyển phôi lần hai và thành công mang thai. Chị được bác sĩ hỗ trợ sinh sản và nội tiết phối hợp theo dõi sát, điều chỉnh liều hormone tuyến giáp phù hợp với từng giai đoạn phát triển của thai nhi. Tuần thứ 24, chị mắc tiểu đường thai kỳ phải ăn uống kiêng khem, kiểm tra đường huyết liên tục để giữ thai.

Bé trai sinh mổ ở 39 tuần thai, chào đời khỏe mạnh.

TS.BS Nguyễn Thị Yến Thu (bên phải) cùng êkíp mổ lấy thai cho chị Ngọc. Ảnh: Tuệ Diễm

Ung thư tuyến giáp phổ biến ở người dưới 55 tuổi, tỷ lệ nữ mắc bệnh cao hơn nam. Trong đó, ung thư tuyến giáp thể nhú là loại ung thư tiến triển chậm, nhiều trường hợp phát hiện tình cờ khi khám sức khỏe hoặc khám bệnh khác. Bệnh có thể chữa khỏi gần như hoàn toàn nếu được phát hiện và điều trị sớm.

Theo bác sĩ Nguyên, thời gian mang thai của người bệnh ung thư tuyến giáp tùy tình trạng sức khỏe và phương pháp điều trị. Trường hợp hóa hoặc xạ trị, người bệnh cần bổ sung đầy đủ hormone nội tiết và chờ 2-5 năm mới mang thai. Nếu chỉ phẫu thuật, người bệnh có thể mang thai sớm hơn sau khi điều trị ổn định và cần theo dõi chặt chẽ hormone tuyến giáp trong thai kỳ.

Tại IVF Tâm Anh TP HCM, nhiều trường hợp sinh con thành công nhờ thụ tinh ống nghiệm sau điều trị ung thư, đặc biệt là người bệnh ung thư tuyến giáp, vú và tiền ung thư cổ tử cung. Thống kê năm 2021-2025, tỷ lệ có thai cộng dồn trung bình tại trung tâm là 82,2%, trong đó nhiều trường hợp từng mắc ung thư, lớn tuổi, suy buồng trứng, sảy thai nhiều lần...

Tuệ Diễm

*Tên nhân vật đã được thay đổi