Sẹo lồi lan rộng trên môi

TP HCMChị Thúy, 25 tuổi, bị rách da vùng môi trên sau tai nạn giao thông, 7 tháng sau mô sẹo dày dần, đỏ, gồ cao và lan rộng gấp đôi.

Kích thước sẹo ban đầu dài khoảng 1,5 cm nằm sát môi - vùng da vận động liên tục khi cười nói, bác sĩ không chỉ định khâu bởi nguy cơ co kéo ảnh hưởng thẩm mỹ và chức năng. Sau khi vết thương khô miệng và bong mài, mô sẹo dày dần lên, đỏ và lan rộng khoảng 3 cm.

ThS.BS Vũ Thị Thùy Trang, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết sẹo lồi vẫn hoạt động, quá trình tăng sinh collagen đang tiếp diễn. Tình trạng này có thể xuất hiện sau chấn thương vài tuần đến vài tháng và nếu không kiểm soát sớm, sẹo có xu hướng dày, cứng và khó điều trị hơn.

Chị Thúy có cơ địa sẹo lồi, nghĩa là da có xu hướng phản ứng quá mức sau tổn thương, nên nguy cơ sẹo phát triển kéo dài và tái phát sau điều trị cao hơn.

Bác sĩ chỉ định kết hợp laser 6D và tiêm hoạt chất triamcinolone. Trong đó, Er:YAG hỗ trợ tái tạo bề mặt và cải thiện cấu trúc sẹo, còn Nd:YAG tác động lên tình trạng đỏ, tăng tưới máu và quá trình tái cấu trúc collagen.

Bác sĩ tiêm triamcinolone để làm phẳng sẹo lồi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau 3 lần laser, mỗi lần cách nhau một tháng, sẹo của chị Thúy giảm độ gồ rõ rệt, màu sắc bớt đỏ và mềm hơn. Sau đó, chị tiếp tục điều trị bằng tiêm hoạt chất triamcinolone. Hiện, sẹo phẳng đáng kể, chị Thúy đang được điều trị thêm để cải thiện sắc tố, giúp vùng da gần giống màu tự nhiên.

Chị cần tránh nắng sau điều trị, hạn chế tác động mạnh lên vùng sẹo, không xoa bóp hay tự ý bôi thuốc. Da có thể đỏ nhẹ hoặc châm chích vài ngày. Người bệnh cần tái khám đúng hẹn để bác sĩ điều chỉnh liều tiêm và năng lượng laser phù hợp, hạn chế nguy cơ lõm da hoặc rối loạn sắc tố.

Bác sĩ Trang lưu ý người có vết thương hở ở các vùng trên mặt nên theo dõi sát diễn tiến giai đoạn thương lành. Nếu sẹo dày lên, đỏ nhiều, lan rộng hoặc ngứa kéo dài, cần đến bệnh viện, có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, khám sớm và can thiệp phù hợp. Sẹo lồi không tự biến mất theo thời gian. 3-6 tháng đầu sau chấn thương được xem là "thời điểm vàng" để kiểm soát sẹo lồi.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi