TP HCMNam, 15 tuổi, nhiều vết sẹo lồi do biến chứng mụn trứng cá trên mặt, lưng và ngực.

Nam vốn mắc bệnh loạn dưỡng cơ, mất hoàn toàn khả năng đi lại. Khi dậy thì, nội tiết tố thay đổi, Nam nổi mụn dày đặc ở mặt, ngực, lưng, viêm sưng đỏ và nhiễm trùng hình thành sẹo lồi rải rác khắp cơ thể.

Thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Công Trí, khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết sẹo lồi mới xen kẽ cũ chi chít hai bên lưng, trước ngực và vùng mặt của Nam. Sẹo nhiều kích thước, từ nhỏ như đầu tăm đến lớn bằng đầu ngón tay cái, gồ lên trên bề mặt da.

Bác sĩ chỉ định tiêm hoạt chất triamcinolone (một loại steroid) trực tiếp vào mô sẹo nhằm mềm mô, giảm kích thước sẹo và giảm đau ngứa. Tuy nhiên, tiêm triamcinolone hàm lượng cao có thể xảy ra tác dụng phụ là teo da, giãn mạch và rối loạn sắc tố da..., trong khi vùng da sẹo của người bệnh rất rộng. Do đó, mỗi tháng Nam được tiêm một lần, cho 5-10 nốt sẹo. Phương pháp này ít xâm lấn, người bệnh có thể sinh hoạt bình thường sau tiêm.

Trong quá trình theo dõi, bác sĩ Trí phát hiện vùng da cổ và gáy của cậu bé còn có dấu hiệu gai đen - bề mặt da thâm sẫm, dày sừng, gồ ghề nhưng mềm như nhung. Bệnh gai đen chủ yếu do rối loạn chuyển hóa trong cơ thể, đặc biệt là tình trạng kháng insulin - yếu tố thường gặp ở người thừa cân, béo phì, tiểu đường...

Nam khám nội tiết chuyên sâu tìm nguyên nhân gốc gây bệnh và điều trị đúng hướng. Để cải thiện nhanh hơn về mặt thẩm mỹ, bác sĩ Trí kê đơn thuốc bôi giúp bong lớp da dày sừng, làm sáng vùng da bệnh. Sau một tháng, tình trạng gai đen cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, bôi thuốc chỉ là giải pháp chữa trị tạm thời, nếu ngưng thuốc em vẫn có thể bị lại.

Bác sĩ tiêm triamcinolone điều trị sẹo lồi cho Nam. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau 6 tháng điều trị tích cực, sẹo lồi giảm 80%, thu nhỏ, phẳng hơn và giảm ngứa. Các vết thâm sẹo mờ dần, nếu cần có thể can thiệp bằng phương pháp laser, peel da để da đều màu hơn.

Sẹo hình thành là cách tự nhiên giúp cơ thể chữa lành sau khi mô bị mất hoặc tổn thương (trầy xước, bị cắt, bỏng hay mụn trứng cá). Ở một số người, các mô sợi này tăng sinh quá mức tạo thành khối cứng, căng bóng, nổi cộm lên so với các vùng da xung quanh gọi là sẹo lồi. Sẹo lồi thường phát triển ở nhóm 10-30 tuổi, phần lớn do yếu tố cơ địa.

Bác sĩ Trí cho biết mụn trứng cá viêm là nguyên nhân phổ biến gây sẹo lồi, do đó không nên tự nặn mụn hay dùng thuốc không rõ nguồn gốc để điều trị mụn trứng cá. Sẹo lồi cũng không thể tự mờ đi hay biến mất theo thời gian mà ngày càng trở nên to, cứng, dày và khó chịu hơn nếu không được can thiệp đúng cách. Vì vậy, khi có mụn trứng cá hay sẹo lồi, người bệnh nên đến bệnh viện có chuyên khoa da liễu để khám, điều trị phù hợp.

Hạn chế nổi mụn trứng cá bằng cách ngủ sớm và đủ 8 tiếng mỗi đêm, ăn uống lành mạnh như nhiều rau xanh, trái cây ít đường, thực phẩm giàu omega-3, tránh ăn đồ ngọt, cay và dầu mỡ.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi