Sawe - từ 25 lần thử doping đến tham vọng kỷ lục thế giới

Chủ động thực hiện 25 lần kiểm tra doping chỉ trong hai tháng, runner Kenya Sabastian Sawe muốn chứng minh anh có thể đạt đỉnh cao mà không cần chất cấm.

Việc kỷ lục gia marathon nữ Ruth Chepngetich bị đình chỉ vì doping làm dấy lên làn sóng hoài nghi mới với điền kinh Kenya. Với hơn 140 VĐV bị kỷ luật vì doping, mọi thành tích lớn của các chân chạy nước này đều bị soi xét kỹ lưỡng.

Trong bối cảnh đó, Sawe chọn cách đối mặt trực diện - tự nguyện tham gia chương trình kiểm tra khắt khe chưa từng có. Theo tiết lộ từ người đại diện trên LetsRun.com, Sawe đã trải qua tới 25 lần kiểm tra doping chỉ trong vòng hai tháng.

Chương trình kiểm tra do Đơn vị Liêm chính Điền kinh (AIU) thực hiện với tần suất dày đặc hơn bình thường. Nhiều lần xét nghiệm diễn ra vào thời điểm bất tiện, như sáng sớm trước buổi tập, thậm chí hai lần trong cùng một ngày.

Sabastian Sawe về đích đầu tiên tại Berlin Marathon vào ngày 21/9/2025. Ảnh: AP

Áp lực đổ dồn vào Sawe trước thềm Berlin Marathon 2025, nơi anh không chỉ cần chiến thắng mà còn phải thuyết phục công chúng. Và anh đã làm được. Sawe thắng áp đảo với thời gian 2 giờ 2 phút 16 giây, bỏ xa đối thủ gần bốn phút (Akiri Akasaki về nhì với 2 giờ 6 phút 15 giây).

"Tôi muốn chứng minh rằng các VĐV Kenya có thể đạt thành tích lớn mà không bị phủ bóng bởi doping", chân chạy 30 tuổi nói sau chiến thắng tại Berlin.

Động thái của Sawe nhanh chóng tạo hiệu ứng. Một số elite đã bày tỏ quan tâm đến mô hình kiểm tra tương tự. Tuy nhiên, chi phí là rào cản lớn: mỗi lần xét nghiệm có thể vượt 2.000 USD, và chương trình như của Sawe đòi hỏi nguồn tài chính đáng kể, chủ yếu dựa vào tài trợ.

Sang năm 2026, Sawe tiếp tục duy trì kiểm tra tăng cường, đồng thời hướng tới mục tiêu lớn tại London Marathon ngày 26/4. Tại đây, anh sẽ cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu, trong đó có kỷ lục gia half marathon Jacob Kiplimo hay nhà vô địch Olympic Tamirat Tola, với tham vọng chinh phục kỷ lục thế giới.

Trang Canadian Running Magazine đánh giá đây là dàn elite mạnh nhất tại một giải major kể từ sau kỷ lục thế giới 2 giờ 0 phút 35 giây của cố VĐV Kelvin Kiptum tại Chicago Marathon năm 2023, làm dấy lên hy vọng về một bước ngoặt lịch sử mới.

Trước thềm giải đấu tại London, Sawe thừa nhận những hoài nghi vẫn chưa chấm dứt. "Tôi không thể kiểm soát mọi lời nói, nhưng có thể chứng minh bằng cách thi đấu", VĐV Kenya bày tỏ.

Sawe cũng tích cực tập luyện để chuẩn bị cho mục tiêu phá kỷ lục, với khối lượng tập tích lũy khoảng 230 km mỗi tuần, tương tự khi chuẩn bị cho Berlin Marathon 2025. "Điều quan trọng là tôi phải sẵn sàng cho cuộc đua. Theo thời gian, thành tựu rồi sẽ tới", anh nói với Independent khi đó.

Hồng Duy (theo Mundo Deportivo)