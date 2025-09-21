Runner Kenya lỡ hẹn phá kỷ lục của Kiptum vì thời tiết

ĐứcSabastian Sawe thắng áp đảo Berlin Marathon 2025 với khoảng cách gần bốn phút, nhưng không thể phá kỷ lục thế giới vì thời tiết nóng bất thường.

Tại thủ đô nước Đức sáng 21/9, Sawe sớm bung sức ngay sau khi xuất phát. Được dẫn tốc bởi ba pacer, runner Kenya duy trì nhịp độ tương đương pace phá kỷ lục của cố VĐV đồng hương Kelvin Kiptum.

Qua 15 km, Sawe đạt 42 phút 51 giây - tương ứng chạy marathon dưới 2 giờ. Anh hoàn thành nửa chặng đầu (21,0975 km) trong 60 phút 16 giây, nhanh hơn kỷ lục thế giới của Kiptum ba giây.

Sabastian Sawe về đích đầu tiên tại Berlin Marathon 2025 ngày 21/9. Ảnh: AP

Tuy nhiên, thời tiết oi bức và độ ẩm cao khiến Sawe dần hụt hơi. Các VĐV tại Berlin Marathon 2025 phải thi đấu dưới nền nhiệt tăng cao lên đến 24 độ, cao hơn từ 6-8 độ so với các năm trước.

Sau khi pacer cuối cùng rời đường chạy ở mốc 25 km, Sawe phải đơn độc duy trì tốc độ. Từ mốc 30 km, cơ thể bắt đầu chệch sang trái và runner 30 tuổi dần giảm tốc. Anh mất 14 phút 44 giây từ 30-35 km, rồi 15 phút từ 35-40 km. Nỗ lực tăng tốc trong 800 m cuối không thể giúp Sawe phá kỷ lục thế giới của Kiptum (2 giờ 0 phút 35 giây tại Chicago Marathon 2023).

Nhưng Sawe vẫn thắng áp đảo tại Berlin Marathon 2025 với 2 giờ 2 phút 16 giây. Akiri Akasaki (Nhật Bản) về nhì với 2 giờ 6 phút 15 giây, còn Chimdessa Debele (Ethiopia) cán đích thứ ba với 2 giờ 6 phút 57 giây. ĐKVĐ Milkesa Mengesha gây thất vọng khi bỏ cuộc trước mốc 30 km.

Akiri Akasaki về nhì tại Berlin Marathon 2025. Ảnh: AP

Chiến thắng tại Berlin nối dài chuỗi phong độ ấn tượng của Sawe. Tháng 12/2024, anh ra mắt cự ly 42,195 km bằng ngôi vô địch Valencia với 2 giờ 2 phút 5 giây - thời gian ra mắt cự ly marathon nhanh thứ hai lịch sử, chỉ sau đồng hương quá cố Kelvin Kiptum. Tháng 4/2025, anh vô địch London với 2 giờ 2 phút 27 giây.

Trước Berlin Marathon 2025, Sawe gây chú ý khi tự nguyện xét nghiệm doping 25 lần trong hai tháng, nhằm chứng minh sự trong sạch trong bối cảnh điền kinh Kenya liên tục dính bê bối. Anh nói: "Tôi muốn mọi người tin vào thành quả của mình, rằng những gì tôi đạt được là nhờ tập luyện chứ không bị hoài nghi vì tôi là VĐV Kenya".

Rosemary Wanjiru vui mừng trước khi cán đích. Ảnh: AFP

Ở nội dung nữ, Rosemary Wanjiru (Kenya) bứt phá sau mốc 25 km, cán đích sau 2 giờ 21 phút 5 giây. Đây là chiến thắng đầu tiên của một nữ VĐV Kenya tại Berlin kể từ năm 2018. Dera Dida (Ethiopia) về nhì chỉ sau ba giây, còn đồng hương Azmera Gebru xếp thứ ba.

Berlin Marathon là giải chạy thường niên diễn ra tại thành phố Berlin, thành viên hệ thống sáu giải chạy lớn nhất hành tinh - World Marathon Majors (WMM), bên cạnh các giải ở New York, Boston, Chicago, London và Tokyo.

Theo trang Runner's World, Berlin là địa điểm lý tưởng để các runner chinh phục kỷ lục thế giới, một phần nhờ vào đường chạy bằng phẳng nhất trong số sáu giải marathon danh giá nhất hành tinh và có người dẫn tốc (pacer).

Hồng Duy tổng hợp