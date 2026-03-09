Kiplimo giành lại kỷ lục half marathon thế giới

Bồ Đào NhaVĐV Uganda Jacob Kiplimo lập kỷ lục 57 phút 20 giây tại Lisbon Half Marathon 2026 ngày 8/3, chỉ vài tháng sau khi thành tích nhanh hơn của anh bị xác định là không hợp lệ.

Kiplimo từng chạy 56 phút 42 giây tại Barcelona Half Marathon 2025, trở thành người đầu tiên phá mốc 57 phút. Tuy nhiên, Liên đoàn Điền kinh thế giới (World Athletics) xác định thành tích này không hợp lệ vì Kiplimo chạy phía sau xe dẫn tốc độ trong phần lớn quãng đường, vi phạm quy định hỗ trợ tốc độ.

Quyết định này khiến kỷ lục chính thức vẫn thuộc về VĐV Ethiopia Yomif Kejelcha với thời gian 57 phút 30 giây lập tại Valencia năm 2024.

Nhưng tại Lisbon ngày 8/3, Kiplimo trở lại vị trí số một khi rút ngắn 10 giây so với cột mốc cũ của Kejelcha. Trước đó, Kiplimo nắm giữ kỷ lục half marathon thế giới với 57 phút 31 giây thiết lập năm 2021 cũng tại Lisbon.

Jacob Kiplimo ăn mừng sau khi phá kỷ lục half marathon tại Lisbon Half Marathon ngày 8/3/2026. Ảnh: Instagram / jacob_kiplimo

Lisbon Half Marathon 2026 không có pacer. Trên đường chạy tại Bồ Đào Nha hôm qua, Kiplimo hoàn thành 5 km đầu tiên trong 13 phút 28 giây. Hai VĐV Kenya Nicholas Kipkorir và Gilbert Kiprotich bám sát phía sau trong nửa đầu chặng đua, với nhóm dẫn đầu vượt qua mốc 10 km sau 27 phút, trước khi Kiprotich dần hụt hơi.

Kiplimo và Kipkorir tiếp tục chạy song song, chạm mốc 15 km sau 40 phút 52 giây. Nhận thấy tốc độ của đối thủ giảm nhẹ, Kiplimo tăng nhịp và bứt lên ở 5 km tiếp theo với thời gian 13 phút 31 giây.

VĐV Uganda giữ vững tốc độ đến đích và cán vạch sau 57 phút 20 giây. Kipkorir về nhì với 58 phút 08 giây, còn Kiprotich đứng thứ ba với 58 phút 59 giây.

"Tôi rất hạnh phúc khi phá kỷ lục thế giới", Kiplimo - người từng ba lần vô địch thế giới môn việt dã - nói. "Sau 10 km đầu tiên, tôi nghĩ kỷ lục là khả thi nên cố gắng tăng tốc trong 2 km cuối".

Jacob Kiplimo phá kỷ lục half marathon thế giới năm 2026 Jacob Kiplimo về nhất tại Lisbon Half Marathon 2026.

Ở nội dung nữ, Tsigie Gebreselama bảo vệ ngôi vương. Phần lớn thời gian của cuộc đua, VĐV Ethiopia chạy nhanh hơn cả thành tích lập kỷ lục đường chạy 1 giờ 4 phút 21 giây mà cô thiết lập năm ngoái.

Gebreselama tách nhóm sớm, vượt mốc 5 km sau 14 phút 55 giây và 10 km sau 30 phút 05 giây - đều nhanh hơn thành tích cá nhân tốt nhất chính thức của cô ở các cự ly này.

Á quân chạy việt dã thế giới 2023 giảm tốc đôi chút ở nửa sau, khiến cơ hội phá kỷ lục đường chạy dần khép lại. Dù vậy, khoảng cách lớn đã giúp cô ung dung cán đích sau 1 giờ 4 phút 48 giây - thành tích chiến thắng nhanh thứ hai trong lịch sử giải.

VĐV Kenya Janeth Chepngetich về nhì với 1 giờ 6 phút 50 giây, còn Regina Wambui đứng thứ ba với 1 giờ 7 phút 10 giây.

"Đây là chiến thắng thứ hai của tôi", Gebreselama nói, trở thành runner nữ đầu tiên bảo vệ chức vô địch tại Lisbon kể từ năm 2002. "Cuộc đua diễn ra tốt. Mục tiêu của tôi là chạy dưới 64 phút, nhưng tôi vẫn hài lòng với kết quả này".

Hồng Duy