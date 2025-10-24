Chepgnetich không bị tước kỷ lục marathon nữ dù dính doping

Runner người Kenya Ruth Chepngetich bị cấm thi đấu ba năm vì sử dụng chất cấm, nhưng vẫn được giữ kỷ lục marathon nữ thế giới thiết lập tại Chicago 2024.

Đơn vị Liêm chính Điền kinh (AIU) - cơ quan chuyên trách giám sát doping trong điền kinh - công bố án phạt ngày 23/10.

Chepngetich bị phát hiện dương tính với hydrochlorothiazide (HCTZ) - loại thuốc lợi tiểu thường được sử dụng để che giấu dấu vết các chất cấm khác - trong mẫu xét nghiệm nước tiểu được lấy ngày 14/3/2025.

Chepngetich bị đình chỉ tạm thời vào tháng 7. Runner người Kenya đã có hai buổi làm việc với AIU vào tháng 4 và đầu tháng 7, nhưng không thể đưa ra lời giải thích hợp lý cho kết quả dương tính.

Ruth Chepngetich lập kỷ lục marathon nữ thế giới với thông số 2 giờ 9 phút 57 giây tại Chicago Marathon 2024. Ảnh: Guardian

Đến ngày 31/7, Chepngetich mới khai rằng cô bị ốm hai ngày trước khi lấy mẫu và "vô tình uống thuốc của người giúp việc" để giảm triệu chứng, mà không kiểm tra thành phần thuốc. VĐV 31 tuổi gửi hình ảnh bao bì thuốc cho AIU, trong đó rõ ràng ghi tên hoạt chất Hydrochlorothiazide.

Theo quy định, mức phạt tiêu chuẩn cho việc sử dụng HCTZ là 2 năm. Tuy nhiên, AIU cho rằng hành vi của Chepngetich thể hiện "sự cẩu thả nghiêm trọng" khi tự ý dùng thuốc không rõ nguồn gốc, nên tăng hình phạt lên 4 năm. Sau đó, do thừa nhận vi phạm và chấp nhận án phạt sớm trong vòng 20 ngày, Chepngetich được giảm án, còn 3 năm treo giò.

AIU cũng xác nhận toàn bộ kết quả thi đấu của Chepngetich từ sau ngày 14/3/2025 sẽ bị hủy bỏ, còn những thành tích trước đó không bị ảnh hưởng.

Điều này đồng nghĩa với việc Chepngetich vẫn giữ kỷ lục marathon nữ thế giới, với thông số 2 giờ 9 phút 57 giây tại Chicago Marathon 2024 ngày 16/10. Chepngetich trở thành nữ VĐV đầu tiên hoàn thành quãng đường 42,195km với thời gian dưới 2 giờ 10 phút - thành tích mà nhiều người từng đánh giá là không thể.

Chepngetich là ngôi sao marathon của Kenya, khi là VĐV nữ đầu tiên đạt sub2:11 và 2:10, đồng thời giữ thành tích chạy half marathon tốt thứ ba trong lịch sử với 1 giờ 4 phút 2 giây. Chiến thắng năm ngoái giúp cô hoàn tất hat-trick danh hiệu Chicago, sau khi vô địch giải này các năm 2022 (2 giờ 14 phút 18 giây) và năm 2021 (2 giờ 22 phút 31 giây).

Ngoài ba danh hiệu Chicago, runner 30 tuổi còn về nhì tại London 2020, vô địch marathon tại giải thế giới Doha 2019 và về nhất Istanbul Marathon 2017, 2018, Dubai Marathon 2019, Nagoya Women's Marathon 2022, 2023. Cô vẫn được công nhận những thành tích này, vì diễn ra trước thời điểm mẫu thử dương tính.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng doping tại Kenya, quốc gia vốn thống trị các nội dung chạy đường dài nhưng cũng đang đối mặt với hàng loạt bê bối doping trong vài năm qua. AIU cho biết họ đang tiếp tục điều tra các tài liệu và dữ liệu thu được từ điện thoại cá nhân của Chepngetich, để xác minh xem có dấu hiệu vi phạm nào khác hay không.

Trường hợp của Chepngetich có nhiều tương đồng với hàng chục VĐV Kenya bị treo giò trong hai năm gần đây, trong đó có cả những nhà vô địch thế giới và Olympic. Dù bản thân Chepngetich khẳng định cô "chỉ mắc sai lầm vì bất cẩn", vụ việc này càng làm tăng sự nghi ngờ về tính minh bạch của những "siêu thành tích" trong làng chạy đường dài.

Từ một biểu tượng của sức mạnh và nghị lực nữ giới, Chepngetich giờ trở thành biểu tượng cho mặt tối của điền kinh Kenya - nơi những chiến thắng vang dội ngày càng bị bao phủ bởi hoài nghi và các án phạt doping liên tiếp.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)