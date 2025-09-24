Sau tiêm meso nên đắp mặt nạ loại nào?

Tôi vừa tiêm meso, có nên đắp mặt nạ dưỡng da ngay không? Nếu có thì chọn loại nào để da nhanh phục hồi mà không bị kích ứng? (Mỹ Hằng, 30 tuổi, Tây Ninh)

Trả lời:

Sau liệu trình mesotherapy (tiêm meso), da thường xuất hiện nhiều tổn thương vi điểm do đầu kim tạo ra. Lúc này, hàng rào bảo vệ tự nhiên của da còn yếu, rất dễ kích ứng. Nếu bạn đắp mặt nạ ngay, nguy cơ bít tắc lỗ chân lông, viêm nhiễm hay nổi mụn sẽ tăng cao. Một số loại mặt nạ chứa cồn, hương liệu hoặc chất bảo quản mạnh còn có thể khiến da đỏ rát, dị ứng. Đắp mặt nạ quá sớm làm cản trở quá trình hấp thu các dưỡng chất vừa được đưa vào da, có thể khiến hiệu quả điều trị giảm.

Có một số loại mặt nạ chuyên biệt dành riêng cho da sau tiêm meso. Những sản phẩm này thường được thiết kế hỗ trợ phục hồi da, dành riêng cho da sau tiêm meso, peel da, laser, lăn kim, tách sẹo... Tốt nhất bạn nên chờ ít nhất 2-3 ngày sau tiêm mới bắt đầu sử dụng mặt nạ dưỡng da thông thường. Trong khoảng thời gian này, bạn giữ da sạch sẽ, hạn chế chạm tay lên vùng tiêm và che chắn cẩn thận khi ra nắng để da có điều kiện phục hồi.

Tiêm meso giúp trẻ hóa da. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Một số loại mặt nạ cần tránh hoàn toàn sau tiêm là mặt nạ đất sét, mặt nạ chứa AHA/BHA, retinol, sản phẩm có cồn, hương liệu hoặc nguồn gốc không rõ ràng. Các loại này dễ gây khô rát, bong tróc, kích ứng hoặc gây viêm nhiễm.

Bạn có thể lựa chọn những loại mặt nạ phù hợp theo từng giai đoạn phục hồi. Trong 2-3 ngày đầu, khi da bắt đầu giảm đỏ, nên dùng mặt nạ giấy dịu nhẹ chứa chiết xuất HA, lô hội, trà xanh, rau má giúp làm dịu và giảm kích ứng. Khi da có dấu hiệu khô, bong nhẹ, bạn nên ưu tiên mặt nạ cấp ẩm chứa HA, glycerin hoặc ceramide để tăng cường hàng rào bảo vệ. Từ ngày thứ 7 trở đi, có thể dùng mặt nạ phục hồi chứa peptide, vitamin B5, niacinamide để hỗ trợ tái tạo collagen, giảm thâm và tăng độ đàn hồi cho da.

Người có làn da nhạy cảm tuyệt đối không đắp các loại mặt nạ thông thường ngay sau khi tiêm meso. Người bệnh nên kiên nhẫn chờ da hồi phục, lựa chọn sản phẩm an toàn, dịu nhẹ và tham khảo ý kiến bác sĩ để đạt hiệu quả điều trị tối ưu, tránh rủi ro không mong muốn.

BS.CKI Võ Thị Tường Duy

Đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ Da

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7