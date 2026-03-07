Sau đặt stent điều trị nhồi máu cơ tim cần lưu ý gì?

Mẹ tôi vừa bị nhồi máu cơ tim, được đặt hai stent nên qua cơn nguy kịch. Tôi cần chăm sóc mẹ thế nào để mau hồi phục? (Minh Vân, TP HCM)

Trả lời:

Đặt stent mạch vành là thủ thuật giúp xử trí tình trạng hẹp nghẽn ở một hoặc nhiều mạch máu chính nuôi tim, giữ cho lòng mạch được thông thoáng giúp dòng máu lưu thông đến tim dễ dàng. Bệnh nhân được chỉ định đặt stent mạch vành trong những trường hợp như tắc hẹp một hoặc nhiều vị trí trong động mạch vành, nhồi máu cơ tim cần được điều trị tái thông lòng mạch ngay lập tức.

Thời gian đầu sau khi đặt stent, người bệnh có thể gặp một số khó khăn trong cuộc sống hàng ngày như đau, sưng tấy tại vị trí đặt ống thông; đau ngực, khó thở, mệt mỏi, khó chịu. Tác dụng phụ của thuốc chống kết tập tiểu cầu (giúp ngừa tắc stent) gồm nhức đầu, buồn nôn, nổi mẩn, rối loạn tiêu hóa, đặc biệt là tăng nguy cơ xuất huyết (biểu hiện bầm tím da, chảy máu răng, đi ngoài phân đen)...

Nhiều bệnh nhân cảm thấy lo lắng về tình trạng sức khỏe của bản thân cũng như biến chứng tiềm ẩn. Tinh thần không thoải mái, lo lắng, căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, giảm chất lượng đời sống, chậm hồi phục sau khi đặt stent.

Bác sĩ Trung tâm Tim mạch Can thiệp đặt stent tái thông mạch vành hẹp nặng cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Mẹ bạn vừa được đặt stent điều trị nhồi máu cơ tim, cần một khoảng thời gian nhất định để quen dần, duy trì hiệu quả lâu dài của stent và sống chung với stent dài hạn. Để giúp mẹ nhanh chóng hồi phục, bạn và gia đình nên có chế độ chăm sóc mẹ chu đáo.

Chăm sóc vết rạch da: Giữ vùng da xung quanh vị trí đặt ống thông luôn khô ráo trong vòng 24-48 giờ sau thủ thuật. Theo dõi khu vực mạch máu luồn ống thông xem có triệu chứng bất thường như sưng đỏ, chảy dịch, chảy máu, bầm tím lan rộng... không. Tránh để bệnh nhân mang vật nặng hoặc hoạt động mạch bên tay luồn ống thông.

Về dinh dưỡng: Ưu tiên cho người bệnh ăn những thực phẩm tốt cho tim mạch như trái cây tươi, rau xanh, bổ sung protein từ thịt nạc, cá, thịt gà (bỏ da) với lượng vừa phải. Hạn chế chất béo bão hòa, chất béo trong thịt đỏ (thịt bò, thịt dê, thịt cừu), mỡ động vật, thức ăn chế biến sẵn, thức ăn nhanh. Chia nhiều bữa trong ngày nếu người bệnh chán ăn. Uống nhiều nước (khoảng 1,5-2 lít một ngày, trừ trường hợp có chỉ định hạn chế nước do suy tim nặng) giúp thải thuốc cản quang, tốt cho hệ tiêu hóa. Tránh tất cả loại đồ uống chứa cà phê và cồn, giảm lượng muối khi chế biến món ăn.

Về vận động: Trong tuần đầu, bệnh nhân chỉ nên cử động nhẹ, đi lại bước nhỏ, tuần tiếp theo có thể vận động thoải mái hơn. Tuy nhiên, cần tránh thực hiện bài tập dùng sức nhiều hay hoạt động quá mạnh, cần có người thân giám sát, hỗ trợ.

Dùng thuốc: Nhắc nhở người bệnh uống thuốc đúng giờ, đủ liều. Tuyệt đối không tự ý ngưng thuốc chống kết tập tiểu cầu vì có thể gây tắc lại stent dẫn đến tái nhồi máu cơ tim.

Về tinh thần: Thường xuyên ở bên cạnh trò chuyện, chia sẻ để người bệnh thoải mái, bớt lo âu.

Tái khám: Bệnh nhân cần khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra khả năng hoạt động của stent, đánh giá tình trạng sức khỏe tổng thể của người bệnh và phát hiện sớm các bất thường nếu có.

Nếu mẹ bạn xuất hiện dấu hiệu như đau ngực, khó thở đột ngột, bất thường tại vị trí đặt ống thông (đau, sưng tấy, chảy dịch, chảy máu...), sốt cao khó hạ, chóng mặt, mệt mỏi, ngất xỉu, ho ra máu, rối loạn nhịp tim, bạn cần đưa bà đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

ThS.BS Phạm Hoàng Trọng Hiếu

Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM