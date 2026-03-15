Sau chụp PET/CT, người ung thư lưu ý gì?

Tôi được bác sĩ chẩn đoán ung thư phổi, được chỉ định chụp PET/CT nhằm đánh giá giai đoạn và mức độ di căn. Sau khi chụp xong, tôi cần lưu gì không? (Đoàn Văn Thái, Hà Nội)

Trả lời:

PET/CT là phương pháp chẩn đoán hình ảnh kết hợp giữa chụp CT (Computed Tomography) và PET (Positron Emission Tomography). PET/CT cung cấp cả hình ảnh cấu trúc giải phẫu rõ nét của CT và hình ảnh tổn thương sớm ở mức độ tế bào, mức độ phân tử của PET. Trong cơ thể, các tế bào ung thư phát triển và nhân lên nhanh chóng nên cần nhiều đường hơn so với tế bào lành. Khi chụp PET/CT, bệnh nhân được tiêm vào tĩnh mạch một chất chỉ điểm có tính phóng xạ nhẹ mang cấu trúc giống với đường đơn (glucose), phổ biến là FDG (fluorodeoxyglucose).

Cảm biến của máy PET/CT ghi nhận lại những vùng hấp thụ cao chất FDG, thể hiện vùng có hoạt động chuyển hóa glucose tăng, gợi ý vị trí khối u nguyên phát hoặc tổn thương di căn.

Bệnh nhân chụp PET/CT. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Kết quả chụp PET/CT hỗ trợ bác sĩ nhận biết kích thước khối u, mức độ di căn, ung thư đã di căn hạch bạch huyết hay sang các cơ quan khác hay chưa. Khả năng quét toàn thân của PET/CT giúp phát hiện các ổ di căn nhỏ mà các phương pháp khác có thể bỏ sót.

Phương pháp này không làm khối u lan rộng hay ảnh hưởng đến quá trình điều trị hóa, xạ trị. Sau khi chụp, một lượng rất nhỏ dược chất phóng xạ vẫn còn lưu lại trong cơ thể. Do đó, người bệnh nên uống nhiều nước (khoảng 10 ly nước trong vòng 24h sau chụp) để cơ thể thải chất phóng xạ qua đường tiểu. Nếu không có chỉ định riêng từ bác sĩ điều trị, bạn có thể ăn uống, sinh hoạt, vận động như bình thường sau khi chụp.

Bạn nên hạn chế tiếp xúc gần với trẻ em và phụ nữ mang thai trong vòng 24 giờ sau khi chụp PET/CT. Lưu ý rửa tay kỹ sau khi đi vệ sinh, nhất là trường hợp có tiếp xúc với nước tiểu do phóng xạ được thanh thải qua đường tiểu. Tại vị trí tiêm dược chất phóng xạ có thể gây phản ứng nhẹ như đỏ da, đau hoặc sưng. Nếu thấy đau nhức tăng, sưng nề, có dịch chảy, tê hoặc rát kéo dài, bạn nên đến bệnh viện để được nhân viên y tế hoặc bác sĩ điều trị thăm khám, đánh giá kịp thời.

BS.CKII Ngô Trường Sơn

Phó trưởng khoa Ung bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội