Sau cắt amidan có gây tăng cân không?

Tôi sắp được phẫu thuật cắt amidan. Phẫu thuật xong có khiến cơ thể thay đổi, tăng cân hay không? (Hoàng Phương, Hà Nội)

Trả lời:

Amidan là tập hợp các tổ chức lympho nằm phía sau vùng hầu họng, nơi giao nhau giữa đường hô hấp và đường tiêu hóa. Khi ở trạng thái khỏe mạnh, amidan hoạt động như một bộ lọc, bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại, tạp khuẩn đi qua đường mũi họng.

Amidan không phải tuyến nội tiết nên không tham gia điều hòa chuyển hóa năng lượng, không kiểm soát hormone gây tăng cân. Do đó, cắt amidan không gây tác động tới cân nặng và huyết áp ở người trưởng thành.

Bác sĩ phẫu thuật cắt amidan kết hợp chỉnh hình màn hầu lưỡi gà, cuốn mũi để điều trị ngủ ngáy cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn không cần lo lắng vì phẫu thuật cắt amidan hoàn toàn không có mối liên quan trực tiếp đến trọng lượng cơ thể. Thực tế, một số trường hợp ghi nhận tăng cân sau phẫu thuật chủ yếu xuất phát từ các yếu tố gián tiếp như người bệnh được chăm sóc tích cực hơn, chế độ dinh dưỡng đầy đủ và cân bằng hơn, cùng với lối sống điều độ trong giai đoạn hồi phục.

Khi viêm amidan tái phát, người bệnh thường xuyên đau họng, khó nuốt, ăn uống kém và mệt mỏi, dẫn đến sụt cân. Sau cắt amidan, tình trạng viêm nhiễm được giải quyết, cảm giác đau giảm, người bệnh ăn uống trở lại bình thường nên dễ tăng cân hơn so với giai đoạn trước mổ. Tuy nhiên, tăng cân sau cắt amidan không phải là hiện tượng phổ biến. Trường hợp thể trạng yếu, suy nhược kéo dài hoặc chế độ chăm sóc sau mổ chưa tối ưu, quá trình hồi phục có thể chậm hơn, người bệnh khó tăng cân.

Hiện, nhờ ứng dụng công nghệ Coblator, dao Plasma thế hệ mới với nhiệt độ thấp 60-70 độ C, phẫu thuật cắt amidan được thực hiện nhẹ nhàng, nhanh chóng trong 30 phút, loại bỏ triệt để ổ viêm, không làm tổn thương các mô xung quanh. Bệnh nhân hồi tỉnh sau mổ 10 phút, có thể nói chuyện, ăn uống sau ba giờ và xuất viện trong vòng 24 giờ sau phẫu thuật. Thủ thuật này không gây tái phát áp xe quanh amidan, không ảnh hưởng giọng nói.

Bác sĩ Nguyễn Đức Minh

Khoa Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội