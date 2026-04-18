Sai lầm khi chăm sóc da mùa nắng nóng

Rửa mặt nhiều lần, dùng sản phẩm kiềm dầu mạnh, tăng tẩy tế bào chết khiến da nhạy cảm với ánh nắng và vi khuẩn, dễ tổn thương hơn.

Theo BS.CKI Nguyễn Thị Việt Hà, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy, làn da phải hoạt động nhiều hơn vào mùa hè để thích nghi với môi trường do nhiệt độ cao, tia cực tím mạnh. Khi chăm sóc sai cách, mồ hôi và bã nhờn tăng khiến da dễ tổn thương, tạo điều kiện cho mụn, nám, sạm và lão hóa sớm.

Rửa mặt nhiều lần trong ngày

Da đổ dầu vào mùa hè khiến nhiều người rửa mặt liên tục hoặc chuyển sang sữa rửa mặt tẩy rửa mạnh hơn để sạch và khô thoáng. Song rửa mặt quá mức làm mất lớp lipid tự nhiên trên bề mặt da. Khi lớp bảo vệ này bị phá vỡ, da khô bên ngoài nhưng tăng tiết dầu bên trong, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, dễ nổi mụn và nhạy cảm hơn với ánh nắng.

Bác sĩ đang tư vấn điều trị da mụn mùa nắng nóng. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Lạm dụng tẩy tế bào chết hoặc peel da

Tẩy da chết 2-3 lần mỗi tuần, sử dụng các sản phẩm peel hóa học nồng độ cao tại nhà để cho da sáng hơn vào mùa hè có thể khiến lớp sừng bảo vệ da bị bào mòn, mỏng đi, da dễ bắt nắng và tăng sắc tố.

Ngừng dưỡng ẩm

Vào mùa nắng nóng, da tăng tiết mồ hôi và bã nhờn khiến nhiều người cho rằng không cần dưỡng ẩm. Song thực chất tình trạng này khiến da thiếu nước, tuyến bã nhờn càng hoạt động mạnh hơn để bù đắp, khiến da bóng dầu, bít tắc lỗ chân lông và nổi mụn. Cần duy trì kem dưỡng ẩm để cân bằng da, giảm tiết dầu và củng cố hàng rào bảo vệ da trước tác động của nắng nóng.

Chống nắng không đủ

Nhiều người chỉ thoa kem chống nắng một lần vào buổi sáng hoặc thoa với lượng quá ít. Kem chống nắng cần được thoa đủ lượng và thoa lại sau mỗi 2-3 giờ, đặc biệt khi hoạt động ngoài trời hoặc ra nhiều mồ hôi. Chỉ dựa vào kem chống nắng mà không che chắn vật lý bằng mũ, khẩu trang, áo chống UV là không đủ.

Trang điểm dày

Khi da sạm màu, dễ nổi mụn trong mùa nắng nóng, trang điểm lớp nền dày hơn để che khuyết điểm là một sai lầm. Mồ hôi và dầu nhờn gây bít tắc lỗ chân lông, làm mụn bùng phát. Nếu không tẩy trang kỹ vào cuối ngày, cặn mỹ phẩm tồn đọng khiến da viêm nhiễm, kích ứng.

Bác sĩ Hà khuyến cáo tránh tự ý sử dụng các sản phẩm "làm trắng nhanh", "trị nám cấp tốc" trôi nổi trên mạng. Những sản phẩm này thường chứa corticoid hoặc chất bào mòn mạnh, khiến da trắng nhanh trong thời gian ngắn nhưng về lâu dài làm da mỏng, yếu, dễ bắt nắng và tăng sắc tố nặng hơn.

Không chống nắng kỹ sau laser

Người đang điều trị mụn, nám, hoặc lão hóa da bằng công nghệ cao nếu chăm sóc da sai cách trong mùa hè có thể làm giảm hiệu quả điều trị. Các thiết bị laser hiện đại như Fotona StarWalker hay Fotona Dynamis tại khoa Da liễu và Thẩm mỹ, hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, có khả năng tác động chọn lọc vào sắc tố hoặc tái tạo da mà không làm tổn thương bề mặt, nhưng nếu không chống nắng và dưỡng da đúng cách, sắc tố có thể tăng trở lại.

Ở trong phòng điều hòa quá lâu

Nhiều người e ngại việc tăng tiết mồ hôi nên ở trong phòng điều hòa liên tục. Không khí khô từ điều hòa làm da mất nước nhanh chóng, trở nên khô ráp, dễ kích ứng. Nếu không bổ sung đủ nước và dưỡng ẩm, da dễ bị thiếu nước kéo dài.

Bác sĩ Hà khuyến cáo chăm sóc da mùa nắng nóng tập trung vào bảo vệ và cân bằng da. Làm sạch vừa đủ, dưỡng ẩm đúng cách, chống nắng đầy đủ để hạn chế các tác động bào mòn da.

Thanh Ba