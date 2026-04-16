Sử dụng kem chống nắng thế nào đúng cách

Kem chống nắng chỉ phát huy hiệu quả bảo vệ da khi dùng đúng loại, đủ lượng và đúng thời điểm.

Ánh nắng mặt trời là nguyên nhân hàng đầu gây sạm da, nám, lão hóa sớm và ung thư da. Tổn thương da do tia UV mang tính tích lũy, diễn ra âm thầm trong nhiều năm trước khi biểu hiện thành nám, sạm, nếp nhăn hay ung thư da.

BS.CKI Nguyễn Thị Việt Hà, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy, cho biết chống nắng là thói quen cần duy trì suốt đời chứ không chỉ trong mùa hè hay khi đi du lịch.

Sử dụng hàng ngày

Tia cực tím trong ánh nắng gồm UVA và UVB. UVB là tác nhân chính gây cháy nắng, còn UVA xuyên sâu hơn, phá hủy collagen, thúc đẩy lão hóa và kích thích tăng sinh sắc tố melanin dẫn đến nám, sạm da. UVA hiện diện quanh năm, xuyên qua mây, cửa kính và tác động lên da ngay cả khi trời râm mát hoặc khi ngồi trong nhà gần cửa sổ. Do vậy, cần sử dụng kem chống nắng hàng ngày, không chỉ thoa vào ngày nắng gắt hay khi đi ra ngoài.

Bác sĩ Hà đang soi và tư vấn chăm sóc da. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy

Bôi đủ liều lượng

Theo khuyến cáo từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), lượng kem chống nắng cần dùng tính theo diện tích da là 2 mg/cm2. Có thể áp dụng "quy tắc hai ngón tay" (bóp lượng kem đủ chiều dài ngón trỏ và ngón giữa) để xác định lượng kem chống nắng cần bôi cho mặt và cổ. Nếu bôi quá mỏng, hiệu quả bảo vệ giảm đi đáng kể dù sản phẩm có SPF cao.

Thoa trước lúc ra ngoài 15-20 phút

Kem chống nắng cần được thoa trước khi ra nắng khoảng 15-20 phút. Sau 2-3 giờ, lớp kem trên da giảm hiệu quả do mồ hôi, dầu nhờn và ma sát, cần bôi lại kem chống nắng. Nếu hoạt động ngoài trời, đổ mồ hôi nhiều hoặc đi bơi, cần bôi lại sớm hơn. Việc chỉ bôi kem chống nắng một lần vào buổi sáng hay bôi khi đã ra ngoài trời, lúc da đã tiếp xúc trực tiếp với tia UV, không đủ để bảo vệ da suốt cả ngày.

Kem nền có SPF là không đủ

Một số người nghĩ rằng trang điểm với kem nền có SPF là đủ. Thực tế, lớp nền thường được tán rất mỏng và không đạt lượng cần thiết để chống nắng. Kem chống nắng cần được dùng như một bước riêng biệt trước khi trang điểm.

Đừng bỏ quên vùng tai, cổ, gáy, mu bàn tay

Cần thoa kem chống nắng không chỉ ở vùng mặt mà cả tai, cổ, gáy, mu bàn tay - vùng thường xuyên tiếp xúc ánh nắng và dễ lão hóa sớm.

Chọn loại phù hợp

Da dầu, dễ nổi mụn nên chọn dạng gel, sữa mỏng nhẹ, không gây bít tắc lỗ chân lông. Da khô có thể chọn dạng kem có thêm thành phần dưỡng ẩm. Da nhạy cảm ưu tiên kem chống nắng vật lý chứa zinc oxide hoặc titanium dioxide để giảm nguy cơ kích ứng.

Che chắn kỹ

Mũ rộng vành, khẩu trang, áo chống UV giúp giảm lượng tia cực tím tiếp xúc với da, hỗ trợ tối đa cho lớp kem bảo vệ. Chỉ dựa vào kem chống nắng trong điều kiện nắng gắt kéo dài là chưa đủ.

Với người đang điều trị nám, mụn hoặc trẻ hóa da bằng các thiết bị laser công nghệ cao như Fotona StarWalker hay Fotona Dynamis, chống nắng đúng cách nâng cao hiệu quả điều trị. Nếu không bảo vệ da khỏi tia UV, sắc tố melanin vẫn tiếp tục được kích thích sản sinh, làm giảm hiệu quả của các liệu trình.

Bác sĩ Hà lưu ý kem chống nắng có khả năng bám dính cao để duy trì trên da, cần tẩy trang đúng cách tránh bít tắc lỗ chân lông, dẫn đến mụn và viêm da. Kem chống nắng có hạn sử dụng và có thể giảm hiệu quả nếu để ở nơi nhiệt độ cao. Tránh để tuýp kem trong cốp xe hoặc nơi có ánh nắng trực tiếp vì có thể làm biến đổi thành phần sản phẩm.

Thanh Ba