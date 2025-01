Sai lầm khi bù nước cho cơ thể

Không uống nước buổi sáng, tiêu thụ nhiều caffeine, bỏ qua các dấu hiệu mất nước là những sai lầm dễ mắc phải.

Chỉ uống nước khi khát

Người cao tuổi thường ít có cảm giác khát nên dễ bị mất nước, gây chóng mặt, mệt mỏi. Mọi người nên duy trì thói quen uống nước thường xuyên trong ngày dù không khát, khoảng 8-10 cốc mỗi ngày. Lượng nước tăng lên trong những ngày thời tiết oi bức hoặc chơi thể thao.

Uống quá nhiều nước

Uống quá nhiều nước có thể làm loãng chất điện giải, gây ra các triệu chứng như chuột rút cơ, buồn nôn, lú lẫn. Kết hợp các loại đồ uống giàu chất điện giải như nước dừa hoặc hỗn hợp hydrat hóa ít đường ở mức vừa phải sẽ giúp ích.

Phụ thuộc vào đồ uống chứa caffein

Caffeine là chất lợi tiểu, có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mất nước. Theo khuyến nghị của Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA), lượng caffeine an toàn dùng hàng ngày không nên vượt quá 400 mg. Một tách cà phê thông thường có khoảng 70-100 mg caffeine. Mỗi người nên chọn cà phê nguyên chất, không thêm đường bổ sung, cần uống thêm nước lọc, sinh tố...

Không uống nước buổi sáng

Qua một đêm dài cơ thể bị mất nước dễ bị uể oải và chậm chạp vào buổi sáng. Hãy bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước trước khi uống cà phê hoặc ăn sáng. Thói quen này góp phần thanh nhiệt, giải độc, loại bỏ chất cặn, độc tố qua đường tiểu. Nước còn là môi trường vận chuyển chất dinh dưỡng đến các tế bào, mô trong cơ thể, thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Chỉ uống nước lọc

Nước lọc có thể không cung cấp đủ khoáng chất để duy trì cân bằng điện giải thích hợp. Bạn nên dùng thêm đồ uống chứa chất điện giải tự nhiên như trà thảo mộc, nước hoa quả. Sữa giàu protein, vitamin B, C, D, kẽm, kali, canxi, lợi khuẩn, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, bổ sung năng lượng cho cơ thể.

Nước ép hoa quả bổ sung vitamin C, chất xơ hòa tan, hỗ trợ quá trình tiêu hóa, thúc đẩy hấp thu chất dinh dưỡng nhanh. Đồ uống này góp phần tăng cường sức đề kháng, chống lại sự xâm nhập của các loại virus, vi khuẩn gây bệnh.

Bỏ qua các dấu hiệu mất nước

Các triệu chứng như da khô, nước tiểu sẫm màu hoặc chuột rút cơ báo hiệu cơ thể thiếu nước nhưng thường không được chú ý. Kiểm tra màu nước tiểu để biết lượng nước uống đủ hay chưa. Nước tiểu màu vàng nhạt cho thấy cơ thể được cung cấp đủ nước.

Lê Nguyễn (Theo Eat This Not That)