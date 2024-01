Sai lầm khi ăn uống gây rụng tóc

Ăn ít calo và protein, bổ sung quá nhiều chất dinh dưỡng như vitamin A, selen có thể dẫn đến rụng tóc.

Rụng 100 sợi tóc mỗi ngày là điều bình thường nhưng nhiều hơn có thể do chế độ ăn uống chưa phù hợp, lối sống kém lành mạnh, mắc bệnh. Dưới đây là sai lầm về dinh dưỡng gây rụng tóc tạm thời.

Hạn chế calo và protein

Calo cung cấp năng lượng cho hoạt động hàng ngày của cơ thể và nang tóc. Người đang theo đuổi chế độ ăn kiêng cấp tốc hoặc các hình thức khác có thể dẫn đến tác dụng phụ là rụng tóc. Ăn ít protein cũng là nguyên nhân khiến tóc vơi dần vì cơ thể không có đủ chất dinh dưỡng để xây dựng và sửa chữa các tế bào mới.

Nghiên cứu năm 2019 trên 98 người tham gia của Viện Da Aura, Ấn Độ, cho thấy khoảng 68,4% người ăn ít hơn một nửa lượng protein được khuyến nghị hàng ngày bị rụng tóc, mụn trứng cá, sắc tố, bạch biến, rậm lông, nám và lão hóa sớm. Người bỏ bữa sáng có thể mắc bệnh suy giáp (giảm sản xuất hormone tuyến giáp), rụng tóc từng mảng, rối loạn tự miễn dịch như bạch biến.

Rụng tóc nhiều gây lo lắng, kém tự tin. Ảnh: Freepik

Thiếu chất dinh dưỡng

Nang lông là một trong những tế bào phân chia nhanh nhất trong cơ thể nên khi thiếu hụt chất dinh dưỡng sẽ tác động tiêu cực đến sự phát triển của tóc.

Người thiếu sắt dễ bị rụng tóc Telogen, với dấu hiệu đặc trưng là tóc mỏng dần ở một số khu vực hoặc khắp nơi trên da đầu. Nguyên nhân do thiếu sắt làm cơ thể phải chuyển lượng sắt dự trữ trong nang lông sang bộ phận khác, dẫn đến gián đoạn sự phát triển của tóc.

Thiếu vitamin D cũng là nguyên nhân vì dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nang tóc. Nghiên cứu năm 2020 trên 109 người tham gia của Trường Đại học Ufuk, Đại học Aksaray và Đại học Kafkas, Thổ Nhĩ Kỳ, cho thấy gần 80% số người bị rụng tóc có lượng vitamin D thấp.

Kẽm thúc đẩy quá trình phục hồi và chống lại sự co rút của nang tóc. Thiếu kẽm có thể dẫn đến tóc gãy rụng nhiều, mỏng, xỉn màu, khô, chu kỳ mọc tóc chậm hơn.

Thừa chất dinh dưỡng

Bổ sung selen, vitamin A và vitamin E giúp tóc phát triển khỏe mạnh nhưng hấp thụ quá nhiều cũng không tốt. Cơ thể thừa vitamin A khiến gan quá tải, dẫn đến nồng độ trong máu cao. Người có nồng độ selen trong máu cao hơn gần 5 lần so với mức bình thường cũng có khả năng rụng tóc.

Mỗi người nên tham khảo ý kiến bác sĩ và thực hiện xét nghiệm máu trước khi bổ sung thêm chất dinh dưỡng.

Ăn uống để giảm cân nhanh

Người giảm hơn 6 kg trong thời gian ngắn có thể mất cân bằng nội tiết tố, gây rụng tóc tạm thời. Nguyên nhân do các hormone này điều chỉnh sự phát triển của tóc. Khi trọng lượng cơ thể ổn định, tóc có thể tự mọc trở lại.

Huyền My (Theo Healthline, Eat This Not That)