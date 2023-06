Rụng tóc nhiều do cơ thể thiếu chất gì?

Chế độ dinh dưỡng thiếu đạm, béo, canxi, kẽm, sắt, vitamin A, B, C, E là nguyên nhân chính gây ra tình trạng tóc yếu và rụng nhiều.

Có nhiều nguyên nhân gây rụng tóc. Ví dụ, rụng tóc sinh lý là do cơ thể thay thế các nang tóc yếu bằng các tế bào tóc mới chắc khỏe hơn hoặc rụng tóc bệnh lý do người bệnh bị chứng hói đầu, nấm tóc, nấm da đầu... Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng này là do thiếu vi chất dinh dưỡng.

Bác sĩ Trần Thị Trà Phương - Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome, cho biết các vitamin và khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp chất dinh dưỡng cho các tế bào trong cơ thể, bao gồm cả tế bào tóc. Các tế bào tóc sẽ bị ảnh hưởng khi cơ thể thiếu hụt dưỡng chất, biểu hiện bằng gãy rụng.

Thiếu dinh dưỡng

Người trưởng thành sụt cân, trẻ em chậm tăng cân, suy dinh dưỡng vì chế độ ăn không cung cấp đủ các dưỡng chất (đạm, béo, bột đường - vốn là nguyên liệu chính cấu thành và cần thiết cho sự hoạt động của tế bào) có thể dẫn đến tình trạng rụng tóc.

Đặc biệt là thiếu hụt chất đạm hay còn gọi là protein, đây là thành phần hóa sừng cấu thành nên tóc. Ngoài ra protein cũng là chất giúp sản sinh ra collagen giúp cho tóc bóng tự nhiên, chắc khỏe. Vì vậy, khi cơ thể thiếu hụt protein sẽ khiến mái tóc trở nên khô rối, yếu và dễ gãy rụng.

Rụng tóc xuất hiện có thể do cơ thể thiếu vitamin và khoáng chất. Ảnh: Freepik

Thiếu một số loại khoáng chất

Canxi là khoáng chất không chỉ cần thiết để giúp xương chắc khỏe, phát triển mà còn giúp mái tóc khỏe, hạn chế tình trạng gãy rụng. Bác sĩ Trà Phương cho biết, trẻ em còi xương, phụ nữ sau sinh thường nhu cầu canxi thường thiếu hụt vì vậy thường xảy ra tình trạng rụng tóc. Đặc biệt ở trẻ em còn gọi là dấu hiệu rụng tóc vành khăn.

Kẽm là một nguyên tố vi lượng cần thiết của cơ thể. Mỗi người có thể cung cấp kẽm thông qua chế độ ăn uống hàng ngày. Rụng tóc là dấu hiệu thường gặp khi cơ thể bị thiếu kẽm.

Sắt là khoáng chất có tác dụng để sản sinh hồng cầu, thúc đẩy quá trình vận chuyển chất dinh dưỡng đến tóc diễn ra nhịp nhàng. Khi cơ thể bị thiếu sắt sẽ dẫn đến tình trạng thiếu máu, vận chuyển chất dinh dưỡng kẽm và từ đó tóc không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng.

Thiếu một số loại vitamin

Theo bác sĩ Trà Phương, vitamin A có tác dụng giúp thị lực khỏe mạnh, tăng hệ miễn dịch, phát triển biệt hóa của tế bào. Vitamin A cần thiết để các tế bào tóc được sinh trưởng và phát triển nhanh chóng. Khi cơ thể thiếu hụt vitamin A có thể dẫn đến tình trạng rụng tóc, khô mắt, giảm thị lực.

Vitamin C là một chất chống oxy hóa có nhiều trong rau xanh, quả chín có tác dụng ngăn chặn quá trình oxy hóa của lipoprotein nồng độ thấp và tiêu diệt các gốc tự do gây tổn hại cho tế bào, nâng cao hệ miễn dịch cho cơ thể. Hơn nữa, vitamin C còn đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thu sắt, giảm huy động sắt ở ruột. Do đó, dưỡng chất cần thiết ở những đối tượng bị rụng tóc liên quan đến thiếu máu thiếu sắt

Vitamin E có tác dụng giúp mái tóc và làn da luôn giữ độ ẩm tự nhiên. Khi thiếu vitamin E liên quan đến nội tiết tố suy giảm cũng sẽ làm tóc và da sẽ bị khô, tóc xơ và dễ gãy rụng.

Vitamin B là một trong những vitamin tham gia vào quá trình cấu tạo nang tóc giúp mái tóc chắc khỏe giúp đảm bảo quá trình trao đổi chất diễn ra liên tục, hiệu quả ở nang tóc. Do đó, khi cơ thể thiếu hụt vitamin B cũng làm cho nang tóc trở nên yếu, tóc dễ rụng.

Kim Thư