Sai lầm gây hại cho tai

Đeo tai nghe quá lâu: Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, khi nghe nhạc lớn thường xuyên, các tế bào lông trong ốc tai giúp phân biệt âm thanh bị tổn thương. Điều này có thể phá hủy tế bào lông ốc tai, dẫn đến rủi ro mất thính lực.

Nghiên cứu năm 2021 của nhà thính học Jan L. Mayes công bố trên Tạp chí Hiệp hội Âm thanh Mỹ, cho thấy thanh thiếu niên và trẻ em có nguy cơ bị tổn thương thính giác do thường xuyên nghe nhạc lớn bằng tai nghe. Một số tai nghe nhét tai có khả năng đạt tới trên 100 decibel, cao hơn nhiều so với mức an toàn cho thính giác. Nên giữ âm lượng của tai nghe không cao hơn 60% công suất tối đa của chúng.