Rượu bia có làm giảm khả năng sinh sản nam giới?

Tôi kết hôn hai năm, dự định ra Tết thụ thai tự nhiên. Song, Tết tôi thường phải uống khá nhiều bia rượu, có ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản không? (Duy Hưng, 33 tuổi, Cần Thơ)

Trả lời:

Sử dụng một vài ly rượu, bia mỗi tuần thường không ảnh hưởng nghiêm trọng với người khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu uống trên 14 đơn vị cồn/tuần (tương đương khoảng 5-6 lon bia hoặc 6 ly rượu vang) có thể ảnh hưởng đáng kể khả năng sinh sản.

Nồng độ cồn trong máu tăng cao đột ngột sẽ gây stress oxy hóa do cồn chuyển hóa thành acetaldehyde - một chất độc tấn công trực tiếp vào màng tế bào tinh trùng và DNA khiến tinh trùng bị giảm khả năng di động ngay lập tức. Rượu còn làm tăng tính thấm của hàng rào bảo vệ tinh hoàn làm cho các chất độc hại dễ dàng xâm nhập vào nơi sản xuất tinh trùng. Bia rượu gây dị dạng tinh trùng, khiến tinh binh bị hỏng đầu, đuôi cuộn tròn hoặc mất đuôi. Chúng không có khả năng bơi thẳng để gặp trứng, dẫn đến khó thụ thai.

Rượu bia còn làm gián đoạn quá trình sản xuất hormone tại hệ thống vùng dưới đồi, tuyến yên, tinh hoàn, từ đó gây suy giảm nồng độ testosterone (hormone nam giới) và tăng estrogen (hormone nữ giới). Sự mất cân bằng này ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản sinh tinh trùng.

Sau khi uống nhiều rượu bia, nồng độ testosterone trong máu có thể sụt giảm đáng kể làm giảm ham muốn và gây gián đoạn quá trình nuôi dưỡng tinh trùng tại tinh hoàn. Nếu uống rượu bia kéo dài suốt cả tuần Tết, quá trình sinh tinh có thể bị đình trệ.

Rượu bia còn có thể gây ra hiện tượng phân mảnh DNA của tinh trùng, là nguyên nhân làm giảm khả năng thụ thai và tăng nguy cơ sảy thai ở người vợ hoặc gây ra các vấn đề về phát triển ở thai nhi. Rượu bia là chất ức chế thần kinh, khi sử dụng nhiều sẽ gây rối loạn cương dương do mạch máu bị giãn và thần kinh bị tê liệt. Đồng thời gây khó xuất tinh hoặc xuất tinh ngược do mất kiểm soát hệ thần kinh giao cảm.

Uống quá nhiều bia rượu ngày Tết có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới. Ảnh: Ngọc Phạm

Nếu sức khỏe sinh sản của bạn hoàn toàn bình thường thì không nên quá lo lắng. Tác động của rượu bia đến tinh trùng không phải là vĩnh viễn do quá trình sản sinh một chu kỳ tinh trùng mới mất khoảng 64 đến 74 ngày.

Bạn đang có kế hoạch sinh con sau Tết nên hạn chế bia rượu tối đa và duy trì lối sống lành mạnh để đảm bảo tinh binh ở trạng thái tốt nhất. Trong ngày Tết, không nên uống quá 2 đơn vị cồn/ngày (tương đương 2 lon bia hoặc 2 ly rượu vang), uống nhiều nước lọc giúp gan đào thải độc tố nhanh hơn, giảm nồng độ cồn trong máu tác động đến tinh hoàn. Đặc biệt không nên để bụng đói khi uống. Sau Tết, hãy ngừng hoặc cắt giảm rượu bia tối thiểu 3 tháng trước khi có ý định thụ thai để đảm bảo chất lượng tinh trùng ở trạng thái tốt nhất.

Bác sĩ Nguyễn Công Minh

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8