Rụng toàn bộ lông mi sau nối mi làm đẹp

Hà NộiChị Loan, 38 tuổi, rụng toàn bộ lông mi hai mắt, bác sĩ chẩn đoán viêm trợt giác mạc kèm viêm bờ mi sau nối mi làm đẹp.

Mắt của chị Loan ngứa, đỏ cộm sau khi nối mi tại một cơ sở làm đẹp, nghĩ bị kích ứng nhẹ, chị nhỏ nước muối sinh lý. Hôm sau lông mi rụng nhiều, xuất hiện vảy tiết quanh chân mi, bờ mi đau rát, chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám.

Thạc sĩ, bác sĩ Phùng Văn Thạnh, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, chẩn đoán chị Loan bị viêm trợt giác mạc kèm viêm bờ mi nên dụi mắt nhiều làm tổn thương nang lông, rụng lông mi hàng loạt. Viêm trợt giác mạc là tình trạng giác mạc bị trầy xước hoặc bong tróc gây cộm, cảm giác như có dị vật trong mắt.

Bác sĩ Thạnh giải thích kết mạc cương tụ, viêm trợt giác mạc là những biến chứng có thể xảy ra khi làm đẹp không đảm bảo vô khuẩn, sai kỹ thuật, dùng sản phẩm kém chất lượng hoặc do người thực hiện thiếu chuyên môn. Quá trình thực hiện, các thủ thuật làm đẹp như nối mi, keo dán cùng các hóa chất không đảm bảo chất lượng, chứa thành phần dễ gây kích ứng có nguy cơ viêm bờ mi, làm tổn thương nang lông, khiến lông mi yếu và rụng nhiều, thậm chí rụng gần như toàn bộ trong thời gian ngắn.

Bác sĩ Thạnh khám mắt cho chị Loan tổn thương sau nối mi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ khuyến cáo chị Loan ngưng nối mi, tránh mỹ phẩm vùng mắt, vệ sinh bờ mi và nhỏ thuốc kháng sinh kết hợp nước mắt nhân tạo để điều trị viêm. Sau khoảng 3 ngày, các triệu chứng ngứa rát và đỏ mắt của chị Loan giảm rõ rệt, vùng bờ mi bớt sưng nề, lượng vảy tiết quanh chân mi cũng giảm. Khả năng lông mi mọc lại phụ thuộc vào mức độ tổn thương của các nang lông. Nếu nang lông chưa bị phá hủy hoàn toàn, lông mi có thể mọc trở lại sau vài tháng nhưng thường thưa và ngắn hơn so với ban đầu.

Bác sĩ Thạnh khuyến cáo mọi người cần thận trọng khi sử dụng các dịch vụ làm đẹp vùng mắt, nhất là nối mi trong dịp cận Tết. Đây là thủ thuật phổ biến nhưng dễ tiềm ẩn nguy cơ gây viêm bờ mi và các bệnh lý mắt khác. Khi xuất hiện các dấu hiệu như rụng lông mi nhiều, ngứa rát bờ mi kéo dài, đỏ mắt, cộm rát hoặc chảy nước mắt sau nối mi, cần đi khám sớm tại cơ sở chuyên khoa mắt để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Thu Giang

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi