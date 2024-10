Rối loạn tình dục có gây vô sinh?

Tôi bị xuất tinh sớm, rối loạn cương ngại đi khám. Điều trị như thế nào để cải thiện đời sống vợ chồng và sớm có con? (Hải Nguyễn, TP HCM)

Trả lời:

Các rối loạn tình dục phổ biến ở nam giới như xuất tinh sớm, xuất tinh muộn, xuất tinh ngược dòng, tùy vào tình trạng và mức độ có thể gây giảm khả năng thụ thai tự nhiên. Nam giới không thể xuất tinh, không có tinh trùng trong tinh dịch chắc chắn không thể thụ thai. Rối loạn tình dục có thể do rất nhiều nguyên nhân như môi trường, lối sống, thói quen hút thuốc lá, uống rượu bia, lạm dụng chất kích thích...

Các bất thường ở hệ thống cơ quan sinh sản như dương vật cong, teo tinh hoàn do biến chứng của bệnh quai bị, tắc nghẽn ống dẫn tinh và mạch máu nuôi do bệnh lý giãn tĩnh mạch thừng tinh hoặc thoát vị bẹn, tinh hoàn ẩn... cũng có thể gây vô sinh nam.

Nhiều nguyên nhân khác cũng có thể dẫn đến vô sinh nam như tắm nước nóng, xông hơi, tiêu thụ các thực phẩm chứa dư lượng thuốc trừ sâu hoặc môi trường làm việc chứa nhiều tia xạ, điện từ trường cao, nam giới thường xuyên làm việc trong môi trường nóng nực (nghề thợ hàn, tài xế xe đường dài ngồi thường xuyên trong cabin nóng...). Một tỷ lệ nhỏ do các bất thường di truyền, đột biến gene hoặc bất thường nhiễm sắc thể.

Nhiều trường hợp chồng chéo nhiều nguyên nhân. Trì hoãn khám và điều trị trong thời gian dài có thể khiến tình trạng bệnh nặng hơn, khó điều trị, tốn kém nhiều chi phí. Do đó, bạn nên đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản để được bác sĩ khám toàn diện sức khỏe sinh sản, chẩn đoán nguyên nhân, tình trạng bệnh, điều trị phù hợp nhất.

ThS.BS Lê Đăng Khoa tư vấn phác đồ điều trị cho người bệnh. Ảnh minh họa: IVF Tâm Anh Quận 8 TP HCM

Tại IVF Tâm Anh Quận 8 TP HCM, thông thường, trong điều trị rối loạn tình dục, các bác sĩ trước hết hướng dẫn người bệnh thay đổi lối sống với trường hợp rối loạn cương nhẹ, tình trạng rối loạn thoáng qua. Sau đó bắt đầu điều trị bằng thuốc uống hoặc các dụng cụ cải thiện độ cương. Người bệnh có thể được áp dụng phương pháp vi sóng giúp tăng độ cương cứng hoặc phẫu thuật đặt thể hang giả (thể hang nhân tạo) để cương chủ động nếu không đáp ứng với các phương pháp trước đó. Bên cạnh đó, có nhiều phương pháp khác giúp điều trị toàn diện các tình trạng này để người bệnh gần như phục hồi khả năng sinh sản.

Các tình trạng như dương vật cong, lỗ tiểu không nằm ở đầu dương vật là những dị tật bẩm sinh có thể điều trị bằng các phương pháp phẫu thuật.

Trường hợp vô sinh do không có tinh trùng có thể được can thiệp phẫu thuật tìm tinh binh để thụ tinh ống nghiệm (IVF) giúp sớm có con. Các cuộc phẫu thuật "2 trong 1" như vi phẫu micro-TESE tìm tinh trùng kết hợp phẫu thuật can thiệp giãn tĩnh mạch thừng tinh, hoặc "3 trong 1" vi phẫu micro-TESE tìm tinh trùng kết hợp phẫu thuật can thiệp giãn tĩnh mạch thừng tinh và thoát vị bẹn... Các phương pháp điều trị này giúp nam giới vừa sớm có con vừa phục hồi khả năng sinh dục, sinh sản, cải thiện chất lượng cuộc sống.

ThS.BS Lê Đăng Khoa

Trưởng đơn vị Hỗ trợ sinh sản,

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Quận 8 TP HCM