Rối loạn tiền đình có gây đột quỵ không?

Tôi rối loạn tiền đình ngoại biên, nhiều lần choáng váng, ngã, tưởng đột quỵ. Bệnh này có gây đột quỵ không? (61 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Rối loạn tiền đình là những rối loạn có liên quan đến thăng bằng, xuất phát từ dây thần kinh số 8 và các đường nối kết của nó. Dây thần kinh số 8 gồm hai phần: dây thần kinh tiền đình (liên quan đến thăng bằng) và dây thần kinh ốc tai (liên quan đến thính giác). Nếu bộ phận này tổn thương khiến thông tin dẫn truyền sai lệch, mất thăng bằng, hoa mắt, chóng mặt, ù tai...

Đột quỵ còn gọi là tai biến mạch máu não thường xảy ra khi nguồn máu cung cấp cho não tắc nghẽn, gián đoạn hoặc suy giảm đột ngột. Khi đó, não bị thiếu oxy, dinh dưỡng, các tế bào não chết đi. Người bị đột quỵ có nguy cơ tử vong cao nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời. Triệu chứng điển hình như đột ngột bị tê yếu một bên cơ thể, nhầm lẫn hoặc khó nói, mất thị lực ở một hoặc cả hai mắt, chóng mặt, đau đầu dữ dội không rõ nguyên nhân.

Rối loạn tiền đình không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra đột quỵ. Tuy nhiên, một số triệu chứng của rối loạn tiền đình dễ nhầm lẫn với dấu hiệu cảnh báo đột quỵ. Điển hình là hội chứng tiền đình cấp tính (Acute Vestibular Syndrome - AVS) thường xảy ra với các biểu hiện như chóng mặt đột ngột, buồn nôn, nôn mửa, mất thăng bằng... gần giống với triệu chứng đột quỵ vùng thân não hoặc tiểu não. Một số dạng rối loạn tiền đình như đau nửa đầu tiền đình hoặc bệnh Meniere có thể liên quan đến các vấn đề mạch máu, làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Hiện, phương pháp HINTS (kiểm tra xung động đầu, rung giật nhãn cầu, độ lệch của mắt) với hệ thống đo chức năng tiền đình công nghệ ảnh động nhãn đồ (VNG) ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bác sĩ phân biệt các vấn đề tiền đình với các vấn đề về hệ thần kinh trung ương, đột quỵ. Bác nên kiểm tra định kỳ theo chỉ định của bác sĩ để theo dõi sát sao.

Bác sĩ Phát đo chức năng tiền đình cho người bệnh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Để phòng ngừa đột quỵ, bác nên duy trì chế độ ăn uống khoa học, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát huyết áp ổn định, theo dõi và kiểm soát đường huyết ổn định nếu mắc bệnh tiểu đường, hạn chế uống rượu bia, tránh hút thuốc lá. Kiểm tra sức khỏe định kỳ để tầm soát các yếu tố nguy cơ đột quỵ.

ThS.BS.CKI Trương Tấn Phát

Trưởng đơn vị Tai Mũi Họng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

