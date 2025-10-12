Rối loạn cương dương có gây vô sinh không?

Vợ chồng tôi kết hôn 3 năm chưa có con. Tôi gặp khó khăn trong quan hệ vợ chồng, xuất tinh sớm. Tình trạng này nguyên nhân do đâu và có gây vô sinh không, nên điều trị như thế nào? (Nguyễn Cảnh, TP HCM)

Trả lời:

Rối loạn cương không trực tiếp gây giảm chất lượng tinh trùng hoặc vô sinh, nhưng có thể gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Nam giới gặp vấn đề này vẫn có thể có con nhưng khả năng thụ thai thấp hơn bình thường. Một số trường hợp rối loạn cương và mắc các bệnh lý tiềm ẩn khác liên quan đến hệ thống cơ quan sinh dục như giãn tĩnh mạch thừng tinh, teo tinh hoàn sau mắc bệnh quai bị, rối loạn nội tiết, bất thường nhiễm sắc thể... làm tăng nguy cơ khó có con.

Tùy vào nguyên nhân và mức độ, tình trạng này có thể được cải thiện bằng cách điều chỉnh lối sống, tư vấn, điều trị tâm lý, điều trị bằng thuốc hoặc các thiết bị hỗ trợ như ghép thể hang nhân tạo nhằm hỗ trợ cương cứng.

Ảnh minh họa: Nguyễn Thắng

Vợ chồng bạn kết hôn 3 năm chưa có con, được xác định là vô sinh hiếm muộn. Để xác định chính xác nguyên nhân hiếm muộn xuất phát từ phía bạn hay vợ hoặc cả hai, vợ chồng nên đến bệnh viện để khám toàn diện. Tùy thuộc nguyên nhân, bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp nhất. Phương pháp điều trị hỗ trợ sinh sản phổ biến có thể là bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) hoặc thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Trường hợp được chẩn đoán mắc các bệnh lý khác trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng sinh sản cần điều trị sớm. Bạn cũng sẽ được bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị rối loạn cương dương giúp cải thiện sinh lý.

